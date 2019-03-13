به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی ظهر چهارشنبه در نشست با طلاب بسیجی و اعضای بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فرهیختگان جامعه در مسیر تبیین بیانیه گام دوم انقلاب حرکت کنند، اظهار داشت: تحقق گام دوم انقلاب آینده روشنی برای کشور رقم می‌زند.

مسئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا اظهار داشت: این بیانیه باید به درستی برای افراد جامعه به ویژه جوانان تبیین شود.

وی بیان کرد: روحانیت نقش مهمی در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در جامعه دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت پذیری نسبت به تدابیر بیان شده از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مسئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا اظهار داشت: فراهم آوردن زمینه برای رسیده جوانان به تمدن اسلامی از مهمترین اهداف این بیانیه است.

وی ادامه داد: چشم انداز درخشانی در انتظار انقلاب اسلامی است و باید با تمام توان در مسیر تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب حرکت کرد.

مسئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با اشاره به اینکه دشمن دست از توطئه‌های و دسیسه‌های خود علیه کشوربر نمی‌دارد، بیان کرد: اتحاد، همدلی و وحدت زمینه ساز شکست دشمن است.