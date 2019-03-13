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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل:

آران و بیدگل رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت کشور دارد

آران و بیدگل رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت کشور دارد

آران و بیدگل- معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: این شهرستان رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت کشور دارد وبه همین اندازه باید در راه ترویج فرهنگ ایثار و تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوذریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این یادواره با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تجلیل از خانواده‌های این شهدا به همت دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه شهدای کرک برگزار شد.

وی افزود: در این یادواره همچنین از کتاب شهدای صنایع کرک که شامل خاطرات و وصایای این شهدای گرانقدر است رونمایی شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل ابراز داشت: این کتاب در ۲۱۰ صفحه و در شمارگان هزار نسخه به رشته تحریر در آمده است

وی تصریح کرد: ما افتخار می‌کنیم شهرستان آران و بیدگل رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت کشور دارد و به همین اندازه باید در راه ترویج فرهنگ ایثار و تلاش کنیم.

گفتنی است آران و بیدگل با تقدیم بیش از ۸۰۰ شهید به نسبت جمعیت رتبه نخست ایثارگری کشور را دارد و به دارالشهدای ایران اسلامی شهرت دارد.

کد مطلب 4567556

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