به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره نمایشگاه جلوه‌های سمپاد رشت با هدف مهارت افزایی، مشابه سازی محیط آزمایشگاهی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های گوناگون علوم تجربی، ریاضی، انسانی و هنر در ۱۰ زیر شاخه شیمی، فیزیک، نجوم، ژنتیک، زیست شناسی، جنین شناسی، نرم افزار و مکانیک، مکاترونیک، هنر و ادبیات برپا شده است.

جشنواره جلوه‌های سمپاد در راستای ایجاد فرصت برای بروز و نمایش عملکرد دانش آموزان مستعد و علاقمند استعدادهای درخشان رشت از روز گذشته در این دبیرستان، کیلومتر ۵ جاده جیرده آغاز بکار کرده است.

برگزاری نمایشگاه از مجموعه فعالیت‌های پژوهشی دانش آموزان، برگزاری سمینار علمی دانش آموزی، برگزاری مسابقات برنامه نویسی، رباتیک و نجات تخم مرغ، همراه با ارائه جوایز به برگزیدگان و معرفی طرح‌های برتر دانش آموزی از جمله برنامه‌های این جشنواره بوده و بازدید و شرکت در آن برای عموم آزاد است.