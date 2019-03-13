سقوط هواپیما در اتیوپی و ردپای موساد با هدف ترور دانشمندان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیل احمد صادق دادستان مصر دفتر فنی اش را مأمور تحقیق فوری درباره ابلاغیه ارائه شده از سوی عمرو عبدالسلام یک وکیل حقوقی این کشور درباره حادثه سقوط هواپیمای اتیوپی که در میان قربانیان آن دانشمندان مصری هم بوده اند و اینکه تحقیق شود آیا حادثه به سبب نقص فنی بوده یا برنامه ریزی شده برای نابودی دانشمندان بوده است، کرد.

در این ابلاغیه آمده است: سرویس‌های جاسوسی خارجی و در رأس آنها موساد اسرائیل ید طولایی در ترور شماری از دانشمندان مصری در طی دهه‌های گذشته داشته است مانند ترور سمیره موسی دانشمند هسته‌ای مصر که در سال ۱۹۵۲ در کالیفرنیای آمریکا ترور شد و نیز جمال حمدان دانشمندی که به دست موساد در سال ۱۹۹۳ و سمیر نجیب دانشمند هسته‌ای مصر و نیز مصطفی مشرفه که در سال ۱۹۵۰ و یحیی المشد که در سال ۱۹۸۰ ترور شدند.

این وکیل مصری در ابلاغیه خود خواستار اعزام تیمی از دادستانی برای پیگیری روند تحقیقات مقامات اتیوپیایی برای آگاهی از علل سقوط هواپیما که در میان آنها دانشمندان مصری هم بوده اند، شده بود.

این درحالی است که بر اساس گزارش رسانه‌ها؛ ۴ دانشمند عرب از جمله یک دانشمند هسته‌ای مغربی در حادثه سقوط هواپیما در اتیوپی کشته شدند. این دانشمند هسته‌ای حسین السیوطی نام دارد و به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر در علوم فیزیک هسته‌ای در دانشکده «عین الشق» در دانشگاه «حسن ثانی» در شهر «دار البیضاء» فعالیت می‌کرد.

دکتر حسن السیوطی از نخستین پژوهشگران مراکشی به شمار می‌رود که دکترای فیزیک هسته‌ای را از فرانسه در حدود ۳۵ سال پیش گرفتند و پس از آن در مرکز «المعموره» در حومه رباط فعالیت کرده است و در دانشگاه حسن دوم در دارالبیضا تدریس کرده است.

علاوه بر ریاست اش بر شعبه فیزیک هسته‌ای، وی عضو «جمعیت حقوق بشر مراکش»، «سندیکای ملی آموزش عالی» و نیز «جمعیت خدمات اجتماعی آموزش عالی» بوده است.

شایان ذکر است که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس از فرودگاه آدیس‌آبابا در اتیوپی دقایقی پس از برخاستن دچار سانحه شد و ۱۵۷ خدمه و سرنشین آن کشته شدند. همچنین هفتم آبان امسال نیز همین نوع هواپیما متعلق به خطوط هوایی Lion Air اندونزی دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا در اندونزی دچار سانحه شد و ۱۸۹ نفر خدمه و سرنشین آن کشته شدند.