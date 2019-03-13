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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۸

استاندار تهران:

فرزندان شاهد شاغل در استانداری نماد خدمت رسانی به مردم هستند

فرزندان شاهد شاغل در استانداری نماد خدمت رسانی به مردم هستند

تهران- استاندار تهران گفت: فرزندان شاهد شاغل در مجموعه استانداری تهران و فرمانداری‌های تابعه نماد خدمت رسانی به مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از فرزندان شاهد شاغل در استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان تهران گفت: مفتخرم که در جمع همکاران شاهد در مجموعه استانداری تهران حضور دارم و این مایه مباهات است.

محسنی بند پی افزود: هر پیشرفتی که امروز در کشور مشاهده می‌شود مرهون خون شهدا است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به تأسی از قیام عاشورا مروج فرهنگ ایثار و شهادت در سراسر دنیا است گفت: تشکیل جبهه مقاومت در یمن، سوریه و عراق نتیجه همین فرهنگ ایثار و شهادت است.

استاندار تهران بیان داشت: آمریکا به خیال خام خود سوریه را فتح کرده بود اما فرهنگ ایثار و شهادت که در سوریه ترویج شد مانع زیادی خواهی آمریکا شد.

محسنی بند پی بیان داشت: فرزندان شاهد شاغل در مجموعه استانداری تهران و فرمانداری‌های تابعه می‌توانند به عنوان نماد و الگو در خدمت رسانی به مردم مطرح شوند.

وی گفت: همه مسئولین وامدار خون شهدا هستند و در عین حال قرابت خاصی بین فرزندان شاهد و انقلاب اسلامی احساس می‌شود و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری باید نصب العین همه مدیران و کارکنان قرار گیرد.

استاندار تهران بیان داشت: رضایتمندی مردم یک اصل اساسی در ارائه خدمات در مجموعه استانداری تهران است که لازم است همه عوامل به آن پایبند باشند.

کد مطلب 4567568

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