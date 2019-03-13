فرزندان شاهد شاغل در استانداری نماد خدمت رسانی به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از فرزندان شاهد شاغل در استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان تهران گفت: مفتخرم که در جمع همکاران شاهد در مجموعه استانداری تهران حضور دارم و این مایه مباهات است.

محسنی بند پی افزود: هر پیشرفتی که امروز در کشور مشاهده می‌شود مرهون خون شهدا است.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به تأسی از قیام عاشورا مروج فرهنگ ایثار و شهادت در سراسر دنیا است گفت: تشکیل جبهه مقاومت در یمن، سوریه و عراق نتیجه همین فرهنگ ایثار و شهادت است.



استاندار تهران بیان داشت: آمریکا به خیال خام خود سوریه را فتح کرده بود اما فرهنگ ایثار و شهادت که در سوریه ترویج شد مانع زیادی خواهی آمریکا شد.

محسنی بند پی بیان داشت: فرزندان شاهد شاغل در مجموعه استانداری تهران و فرمانداری‌های تابعه می‌توانند به عنوان نماد و الگو در خدمت رسانی به مردم مطرح شوند.



وی گفت: همه مسئولین وامدار خون شهدا هستند و در عین حال قرابت خاصی بین فرزندان شاهد و انقلاب اسلامی احساس می‌شود و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری باید نصب العین همه مدیران و کارکنان قرار گیرد.



استاندار تهران بیان داشت: رضایتمندی مردم یک اصل اساسی در ارائه خدمات در مجموعه استانداری تهران است که لازم است همه عوامل به آن پایبند باشند.