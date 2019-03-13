طرح جامع پذیرش و کارآموزی وکالت استقلال کانون وکلا را سلب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: کانون وکلا یک کانون مستقل و خودگردان است که منبع درآمد آن از حق عضویت وکلا تأمین می‌شود و و به هیچ نهادی وابسته نیست.

وی با اشاره به مرجع بودن وکلا بیان کرد: قشرهای مختلف جامعه اعم از بزه دیدگان، فریب خوردگان، کودکان آسیب دیده و… و صنف‌های مختلف مانند تجار، کارگران، رسانه‌ها و سایر اقشار برای حل مسائل حقوقی به وکلا مراجعه می‌کنند و از این‌رو وکلا با تمامی افراد جامعه در ارتباط هستند.

جعفری با اشاره به دو چالش پیش روی کانون وکلا گفت: دو چالش بزرگ و مهم که امروز عدالت را تهدید می‌کند شامل طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزی وکالت و آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است.

رئیس کانون وکلای استان یزد تاکید کرد: طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزی وکالت یک طرح غیرکارشناسی و غیر قابل دفاع است.

وی افزود: این طرح استقلال کانون وکالت را سلب می‌کند و مانند اسیدی است که چهره عدالت را از بین می‌برد.

جعفری ادامه داد: این طرح با ۱۸ ماده یک طرح غیر جامع بوده و حقوق مردم مورد تعرض قرار خواهد گرفت زیرا با اجرای آن فارغ التحصیلانی وارد عرصه وکالت می‌شوند که از علم و سواد کافی برخوردار نیستند.

رئیس کانون وکلای استان یزد با اشاره به ویژگی‌هایی که یک وکیل داراست، عنوان کرد: وکیل باید عالم، با ایمان و متعهد باشد تا بتواند از حقوق موکل خود به نحو احسن دفاع کند.

وی، یکی از آسیب‌های جدی اجرای این طرح را آسیب به حاکمیت و مردم دانست و اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اشتغالزایی است اما اشتغالزایی برای افراد ناکارآمد و بی سواد هم موجب آسیب به حاکمیت و مردم می‌شود وهم درصد بیکاری وکلا را افزایش می‌دهد.

جعفری همچنین با اشاره به لغو آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه بیان داشت: این آئین نامه نیز استقلال وکلا و کانون وکالت را سلب خواهد کرد که این موضوع به عدالت آسیب خواهد زد و باید این آئین نامه لغو شود.

رئیس کانون وکلا استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این همایش ۱۱ اردیبهشت در پردیس بین المللی علوم پزشکی و ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در هتل پارسیان صفائیه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش ۲۰۰ نفر از نخبگان حقوقی و مقامات کشوری و استانی نیز حضور خواهند داشت.

جعفری افزود: از جمله اهداف برگزاری این همایش را می‌توان بررسی چالش‌های مردم و نظام حقوقی، اتخاذ وحدت رویه میان وکلا، بررسی قوانین حوزه وکالت و … برشمرد.