تاکید وزیر خارجه ترکیه بر وحدت سرزمینی و سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "عبدالله گل" درنشست وزیران خارجه عرب در قاهره خواستار"حفاظت از وحدت و یکپارچگی جغرافیایی عراق و وحدت سیاسی آن شد" زیرا به گفته وی "عراق تقسیم شده پیامدهایی برای همه منطقه به همراه خواهد داشت".

وی افزود : تحولات در شهر"کرکوک" درشمال عراق ممکن است تاثیرمنفی برهمه منطقه بگذارد درحالی که آشتی در این شهر می تواند بازتاب مثبتی برتمام منطقه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری قطر، وزیر امور خارجه ترکیه همچنین درخصوص تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین ابراز امیدواری کرد و آن را فرصتی مهم دانست.

وی از دولت وحدت ملی آتی فلسطین خواست تا برنامه ای سیاسی را در دستورکار خود قرار دهد که گفتگو با جامعه بین المللی را مدنظر قرار داده باشد.

عبدالله گل همچنین خواستار اتخاذ موضع سازنده جامعه بین المللی درقبال دولت آتی فلسطین شد و حمایت خود را ازهمه تلاش های جاری در این زمینه ابراز داشت.

وزیران امور خارجه اتحادیه عرب امروز یکصد و بیست و هفتمین اجلاس عادی خود را به ریاست وزیرخارجه تونس برای بحث و گفتگو درباره اوضاع منطقه بویژه مسائل فلسطین وعراق برگزار کردند.