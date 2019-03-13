به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان امروز چهارشنبه مستقیماً به نتایج نشست دوحه میان آمریکا و نمایندگانی از طالبان اشاره کرد و گفت: خبرهایی مبنی بر تعهد طالبان به عدم حمایت از تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی منتشر شده و من امیدوارم که این خبرها حقیقت داشته باشد.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در این باره گفت: اگر این واقعیت داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل می‌شود؛ زیرا گروه‌های تروریستی در افغانستان بین خود تعامل ایجاد کردند و در بستری که طالبان ایجاد کرده بود به جنگ دامن می‌زنند.

وی در ادامه اضافه کرد که زمانی می‌توان به تحقق صلح امیدوار بود که طالبان حاضر به مذاکره با مردم افغانستان باشند.