الزام«واردکنندگان داروهای دامی» به عرضه داروها با قیمت تکلیفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسماعیل مهدی پور اظهار داشت: ضروری است کلیه واردکنندگان داروهای دامپزشکی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مرتبط با واردات محموله‌های خود به صورت کامل منطبق با موارد درخواستی این سازمان که به انجمن ذیربط نیز اطلاع رسانی شده اقدام کنند.

وی یادآور شد: در صورت عدم رعایت این موضوع و عرضه اقلام مذکور بدون اخذ قیمت تکلیفی، این سازمان در راستای وظایف محوله نسبت به معرفی واحدهای متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.

مهدی پور خطاب به تمام واردکنندگان داروهای دامی با ارز دولتی اعلام کرد: در صورت عدم عرضه کالا از سوی واردکنندگان و بروز وقفه در فرآیند توزیع و کمبود در بازار، مسئولیت متوجه آنها بوده و موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول با تاکید بر الزام ثبت قیمت کالا در سامانه ۱۲۴، متذکر شد: در راستای شفاف سازی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، کلیه قیمت‌های مصرف کننده محاسباتی این سازمان به عنوان حداکثر قیمت در سامانه 124.ir قابل بهره برداری است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت به جهت هم افزایی در برخورد مؤثر با واحدهای متخلف از هموطنان عزیز خواست؛ در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عدم اجرای قیمت‌های مصوب، مراتب را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت گزارش نمایند تا اقدامات قانونی لازم در این خصوص صورت پذیرد.