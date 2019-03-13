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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۰۵

سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد؛

الزام«واردکنندگان داروهای دامی» به عرضه داروها با قیمت تکلیفی

الزام«واردکنندگان داروهای دامی» به عرضه داروها با قیمت تکلیفی

یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان گفت:برخی کالاهای ضروری از جمله دارو، واکسن و مکمل‌های دامپزشکی مشمول دریافت ارز دولتی هستند و باید با قیمت‌های تکلیفی در شبکه توزیع عرضه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسماعیل مهدی پور اظهار داشت: ضروری است کلیه واردکنندگان داروهای دامپزشکی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مرتبط با واردات محموله‌های خود به صورت کامل منطبق با موارد درخواستی این سازمان که به انجمن ذیربط نیز اطلاع رسانی شده اقدام کنند.

وی یادآور شد: در صورت عدم رعایت این موضوع و عرضه اقلام مذکور بدون اخذ قیمت تکلیفی، این سازمان در راستای وظایف محوله نسبت به معرفی واحدهای متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.

مهدی پور خطاب به تمام واردکنندگان داروهای دامی با ارز دولتی اعلام کرد: در صورت عدم عرضه کالا از سوی واردکنندگان و بروز وقفه در فرآیند توزیع و کمبود در بازار، مسئولیت متوجه آنها بوده و موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول با تاکید بر الزام ثبت قیمت کالا در سامانه ۱۲۴، متذکر شد: در راستای شفاف سازی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، کلیه قیمت‌های مصرف کننده محاسباتی این سازمان به عنوان حداکثر قیمت در سامانه 124.ir قابل بهره برداری است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت به جهت هم افزایی در برخورد مؤثر با واحدهای متخلف از هموطنان عزیز خواست؛ در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عدم اجرای قیمت‌های مصوب، مراتب را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت گزارش نمایند تا اقدامات قانونی لازم در این خصوص صورت پذیرد.

کد مطلب 4567577

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