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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

جانشین فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

کشف ۸۸۰ رأس دام قاچاق در گلستان

کشف ۸۸۰ رأس دام قاچاق در گلستان

گرگان- جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق دام و کشف ۸۸۰ رأس دام قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: مبارزه با قاچاق دام یکی از مواردی است که با توجه به شرایط کنونی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و پلیس برای این منظور طرح های هدفمندی برای اجرا در سطح استان برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: در همین راستا طی ۲۴ ساعت گذشته و در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق دام، ماموران موفق شدند پس از یکسری اقدامات تخصصی و گشت زنی های هدفمند در محورهای استان، هفت دستگاه کامیون حامل دام قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.

فروزان تصریح کرد: در بازرسی از خودروهای مورد نظر، ۸۳۳ رأس گوسفند و ۴۷ رأس گاو قاچاق کشف و پس از صورتجلسه تحویل مراجع ذی صلاح شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری هفت متهم در این راستا و معرفی آنان به مراجع قضائی، گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش این تعداد دام قاچاق بیش از ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 4567584

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