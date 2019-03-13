به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صد و هفتاد و ششمین شماره نشریه خط حزب‌الله با عنوان «راهی جز این وجود ندارد» منتشر شد.

در این شماره آماده است: رهبر انقلاب تلاش دارند تا بر اساس «نامگذاری سال» ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، و کمبودها و موانعی که پیش‌روی دولت و ملت قرار دارد را به گوش افکار عمومی برسانند. بر همین اساس هم هست که از چندین سال قبل تا به امروز، محور همه‌ی شعارهای سال با رویکرد اقتصادی بوده است.

شش سال پیش، که هنوز مشکلات اقتصادی مانند این روزها دامن‌گیر کشور نشده بود، رهبر انقلاب با هشدار نسبت به پروژه‌ی اقتصادی دشمن چنین فرمودند: «ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم. همه‌ی کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند، می‌توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است.» هدف رهبر انقلاب از نامگذاری سال‌ها، وظیفه مسئولان و مردم در قبال این نام گذاری چیست؟ خط حزب‌الله در سخن هفته این شماره خود به این موضوع پرداخته است.

با رسیدن به روزهای پایان سال و آغاز سفرهای کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، خیل عظیمی از مردم و به خصوص جوانان به زیارتگاه شهدای جنگ تحمیلی مشرف می‌شوند.

رهبر انقلاب هم بارها خرسندی خود از حرکت راهیان نور را اعلام، و بر استمرار و حفظ میراث معنوی دفاع مقدس، و ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» از این مناطق تأکید کرده‌اند. ایشان هشت سال دفاع مقدس را گنجینه‌ی عظیمی دانسته‌اند که تا مدت‌های طولانی ملت می‌تواند از آن استفاده و روی آن سرمایه‌گذاری کند. خط حزب‌الله در اطلاع‌نگاشت این شماره خود بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی دفاع مقدس و توصیه‌های ایشان در مورد راهیان نور را مورد بررسی قرار داده است.



سایر بخش‌های نشریه که خواندن آنها توصیه می‌شود نیز به شرح زیر است:

بهترین شیوه برخورد با منکرات چیست؟ (پرسش و پاسخ)

این کار تحرک لازم دارد (مطالبه رهبری)

ملت ایران با خون خود اسلام را بیمه کرد (کلام امام)

به پا داشتن نماز غیر از گزاردن نماز است (تفسیر قرآن)

اشکالی که موجب لغزش و سرنگونی برخی از افراد شد (روش تحلیل سیاسی)

اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است (درس اخلاق)

امام در مقابل حرام الهی قرص و محکم می‌ایستاد (خاطرات)

خاطره این سرزمین‌ها را زنده نگه دارید (عکس نوشت)

باید جلوی ظلم به زن‌ها را گرفت (خانواده ایرانی)

شرط دوام حیات جمهوری اسلامی (حزب‌الله این است)