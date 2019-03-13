به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر صهیونیست‌های اشغالگر علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کشورش گفت: چرا نخست وزیر اسرائیل به رئیس جمهورمان حمله می‌کند؟ چون او به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی واکنش نشان می‌دهد.

وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص گفت: نتانیاهو امروز به دلیل فساد مالی و رشوه مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ با توجه به این شرایط، نتانیاهو از سر استیصال و ناتوانی در صدد تغییر موضوع است.

وی در ادامه افزود: این فرد نه تنها میان فلسطینی‌ها بلکه میان اسرائیلی‌ها نیز تبعیض و نفرت را تشدید می‌کند. این یک اقدام شرم آور است.

این در حالیست که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در اظهاراتی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه را به عنوان یک فرد «دیکتاتور» مورد حمله قرار داده بود.