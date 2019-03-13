به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس استان اصفهان از ابتدای اسفندماه آغاز شده است، اظهار داشت: در طرح نوروزی پلیس اصفهان دو مأموریت محوری شامل مدیریت حوزه ترافیک با کمک دیگر دستگاه‌ها و پیشگیری از جرم و سرقت مدنظر قرار گرفته است که در هر دو مورد آمادگی کامل داریم.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی نیروی کمکی از مرکز کشور در اصفهان برای طرح نوروزی خواهیم داشت چراکه اصفهان استان گردشگری محسوب می‌شود، ابراز داشت: پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی مسافران نوروزی اصفهان را داریم.

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه از ۲۴ اسفندماه طرح نوروزی با تشکیل قرارگاه نوروزی به شکل رسمی آغاز می‌شود و شعار امسال نیز نشاط بهاری، نظم و قانون‌مداری است، ابراز داشت: امسال شعار مسافر مسئول، سفر لذت بخش» را در حوزه ترافیک را داریم که مسافر قانون مداری، رعایت حقوق دیگران، جلوگیری از سرعت غیرمطمئنه، تمرکز در رانندگی از مؤلفه‌های این مسافر است.

۳۶۰ هزار همیار پلیس در اصفهان داریم

وی با بین اینکه ۳۶۰ هزار همیار پلیس در اصفهان داریم، ابراز داشت: از خانواده‌ها می‌خواهیم که به صحبت‌های همیاران پلیس توجه کافی داشته و کودکان و نوجوانانی که با ما در این طرح همکاری می‌کنند را تشویق کنند.

مردم هیچ گاه نباید کارت و رمز عابر بانک خود را در اختیار فروشنده قرار دهند

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه در ایام نوروز پلیس اصفهان آمادگی کامل در زمینه پیشگیری از جرم را دارد به بیان توصیه‌هایی در این ایام به لحاظ پیشگیری از جرم پرداخت و گفت: مردم هیچ گاه نباید کارت و رمز عابر بانک خود را در اختیار فروشنده قرار دهند چراکه این کار شبیه این است که گاوصندوق و رمز آن را در اختیار فروشنده بگذارند و اگر فروشنده‌ای اصرار بر این امر داشت به ۱۱۰ گزارش دهند.

وی اضافه کرد: اعلام رمز عابر بانک با صدای بلند در فروشگاه خود یک آسیب است که موجب اطلاع دیگران از رمز فرد و ترغیب سارق به سرقت کارت در ادامه می‌شود.

عابر بانک خرید باید از کارت پشتیبان جدا باشد

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه کلاهبرداری با شگرد فروش بلیت در فضای مجزای در روزهای پایانی سال زیاد شده است، بیان داشت: هر فرد باید چندین عابر بانک داشته باشد به نحوی که در کارت خرید فرد باید حداقل پول ممکن موجود باشد و هر بار با کارت پشتیبان شارژ شود تا در صورت لو رفتن اطلاعات کارت خرید فرد چندان متضرر نشود.

وی با اشاره به اینکه به منظور پیشگیری از سرقت در ایام نوروز در مکان‌های وقوع جرم و محلات و کوچه‌ها مأموران نیروی انتظامی حضور دارند، ابراز داشت: مأمور محلات و پلیس افتخاری در این ارتباط آموزش داده شدند و طرحی نیز با نیروهای بسیج به عنوان گشت محله داریم.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه در حال هماهنگی هستیم تا هیچ مراجعه‌ای از نیروهای آب، برق و گاز برای رؤیت کنتور در ایام نوروز شاهد نباشیم، ابراز داشت: در صورت مراجعه فردی با این عنوان باید حتماً کارت فرد رؤیت شده و احتیاط‌های لازم در این ارتباط رعایت شود.

وی اضافه کرد: در این ایام مکان‌های شلوغ شاهد جیب‌بری هستیم که مردم باید مراقب اموال خود باشند و با قرار دادن وسایل در خودرو سارقان را تحریک به سرقت نکنند.

در ایام نوروز اسباب کشی باید با اجازه کلانتری باشد

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مراکز تعویض پلاک در ایام نوروز تا ساعت ۱۹ باز هستند، تاکید کرد: در ایام نوروز اسباب کشی باید با اجازه کلانتری باشد تا از وقوع سرقت جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: مردم باید از افراد مطمئن برای تمیزکاری منزل خود استفاده کنند و برای نگهداری ارز و طلایی که گاه جایگزین اموال در منزل شده است از صندوق امانات بانک استفاده کنند.

سردار معصوم بیگی با تاکید بر ضرورت مراقب از فرزندان و خانواده در راستای برگزاری چهارشنبه سوری گفت: عمده جراحات چهارشنبه سوری در ناحیه سر و صورت است و ۲۵ درصد آسیب دیدگان چهارشنبه سوری از ناحیه چشم مصدوم می‌شوند.

روز گذشته در اصفهان ۲۲ نفر به شکل همزمان مصدوم شدند

وی با بیان اینکه روز گذشته در اصفهان ۲۲ نفر در ارتباط با چهارشنبه سوری به شکل همزمان و در یک مکان مصدوم شدند که از کودک ۵ ساله، نوجوانان ۱۴ و ۱۶ ساله تا جوانان ۳۲ ساله در میان مصدومان هستند، ابراز داشت: ۲۱۷ هزار انواع مواد محترقه پر خطر و کم خطر در اصفهان کشف و ۲۵ نفر تاکنون دستگیر شدند.

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه چهارشنبه پایان سال امنیت مردم خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: هرکس امنیت مردم را به خطر بیاندازد و تشویش و نگرانی ایجاد کند ما با وی برخورد قهری داشته و این افراد تا پایان تعطیلات بازداشت می‌شوند و اگر در این راه از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد تا پایان تعطیلات توقیف می‌شود.

وی تاکید کرد: به ویژه اینکه در شرایطی که با تبلیغ خرید ترقه در فضای مجازی و آموزش ساخت روبرو هستیم از مردم می‌خواهیم در این روزها در کنار فرزندان خود و مراقب آنها باشند.