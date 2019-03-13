روستاهای نکا مستعد بومگردی و گردشگری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسین زادگان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه گازرسانی به ۳۳ روستای بخش هزار جریب نکا اظهار کرد: با بهره مندی بخش هزار جریب از نعمت گاز تعهد دولت و نماینده شرق مازندران به مردم در این حوزه محقق شد.

وی افزود: علیرغم تهدیدات و تحریم‌های هوشمندانه دشمنان و همچنین به راه انداختن جنگ اقتصادی مردم هم گام مسئولین دستاوردهای عظیمی را برای کشور رقم زدند به طوری که در حال حاضر به عنوان الگو برای دیگر کشورهای اسلامی معرفی می‌شوند.

استاندار مازندران با اشاره به حوزه گردشگری استان تصریح کرد: ۱۲۱ روستا برای طرح بوم گردی و گردشگری در مازندران انتخاب شده است که با استفاده از منابع دولتی و مشارکت مردمی عملیاتی می‌شود.

به گفته حسین زادگان گردشگری مازندران میراث طبیعی این استان قلمداد می‌شود که باید در این حوزه از ظرفیت‌ها جهت توسعه و پیشرفت استان بکارگیری شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه روستاهای بخش هزارجریب مستعد طرح بوم گردی و گردشگری هستند افزود: منطقه هزارجریب با دارا بودن ظرفیت‌های بالقوه و جذابیت‌های موجود مستعد طرح بوم گردی هستند همچنین در این راستا با بهره مندی از این طرح رونق اقتصادی در سطح روستاها را شاهد خواهیم بود.

حسین زادگان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های دولت در روستاها متذکر شد: روستاییان از ظرفیت‌های موجود و فراهم شده توسط دولت به مردم کمال استفاده را داشته باشند تا کیفیت روند خدمات رسانی به روستاها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزی و صنایع مدرن با بهره برداری از ظرفیت‌ها ایجاد خواهد شد لذا می‌توان می‌توان کشاورزی در حوزه سنتی را جایگزین کشاورزی مدرن و صنعتی در حوزه صنایع تبدیلی را شاهد باشیم.

استاندار مازندران متذکر شد: به دلیل بی مهری‌های انجام شده در حوزه کشاورزی نتوانستیم به صنایع تبدیلی و صنایع موجود دراین بخش ورود پیدا کنیم چرا که با همین ظرفیت موجود در حوزه کشاورزی می‌توانیم اقتصاد ایران را اداره کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بکارگیری از اراضی شیبدار، صندوق‌های خرد و تعاونی‌های روستایی و همچنین حوزه گردشگری از جمله موضوعات مورد توجه استاندار مازندران در این مراسم بود که می‌تواند چرخه اقتصادی را برای روستاییان به حرکت درآورد.