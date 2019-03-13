پایگاه اورژانس هوایی قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، قدرت الله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان، پیمان نامدار رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان و شفیعی فرماندار قزوین، پایگاه جدید اورژانس هوایی استان قزوین در محل مرکز خدمات ویژه هواپیمایی کشور افتتاح شد.

پایگاه اورژانس هوایی پیش از این در شهرستان آبیک مستقر بود که به دلیل وجود ریزگرد و شرایط نامساعد جوی معمولاً برخی مأموریت‌ها لغو می‌شد که با اختصاص محل جدید از این پس مأموریت‌های هوایی اورژانس با سرعت بیشتری در استان صورت می‌گیرد و خدمت رسانی هوایی به استان‌های همجوار هم تسهیل می‌شود.

اسماعیل نجار معاون وزیر کشور در مراسم افتتاح محل جدید اورژانس هوایی قزوین اظهار داشت: قزوین به عنوان استان معین با ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در امدادهای هوایی هم نقش مهمی در نجات جان مصدومان و بیماران ایفا کند و در نجات جان مصدومان مؤثر باشد.

نجار افزود: در آستانه نوروز راه اندازی این پایگاه بسیار ضروری بود و این ظرفیت می‌تواند در مأموریت‌های امداد و نجات در سوانح استان و کشور مورد استفاده مطلوبی قرار گیرد.

در حال حاضر دو فروند بالگرد امدادی هلال احمر و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان در پایگاه شرکت خدمات هواپیمایی ویژه قزوین مستقر شده و آماده انجام مأموریت‌های امدادی و پزشکی است.

به گفته منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای این انتقال پایگاه اورژانس هوایی از آبیک به قزوین قراردادی برای اجاره سالانه به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان بین دانشگاه علوم پزشکی قزوین و جهاد کشاورزی استان منعقد و امضا شده است تا با سهولت دسترسی بیشتر به همه نقاط استان، سرعت انتقال بیماران به مرکز استان توسط بالگرد بیشتر و زمان آن کاهش یابد.