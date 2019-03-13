لزوم پرداخت مطالبات معوق کارگران شهرداری های دزفول تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر امروز چهارشنبه در مراسم توزیع جهیزیه بین ۵۰ زوج تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول و تقدیر از خیران بهزیستی در تالار بهارستان این شهرستان، اظهار کرد: این روزها بخش عظیمی از وقت ما، صرف توجه به مطالبات و دغدغه‌های مردم و مدیریت حواشی ناشی از فرصت طلبی برخی افراد، سو مدیریت و جوسازی‌هایی است که پیرامون مسأله تابلوی ورودی شهر به وجود آمده است.

وی افزود: هرساله نظام بودجه ریزی و توزیع اعتبارات در ماه‌های بهمن و اسفند انجام می‌شود و ماه جاری نیز مخصوص توزیع اعتبارات است.

سرپرست فرمانداری دزفول ادامه داد: متأسفانه علیرغم تمام تأکیدات و توصیه‌هایی که به رؤسای ادارات شهرستان، پیمانکاران و شهرداران پیرامون تحقق مطالبات کارگران و کارمندان داشتم این مهم به خوبی عملی نشده و همچنان انتظار دارم که با مدیریت صحیح مدیران، تمام بخش‌های مهم کارمندی و کارگری شهرستان در شب عید هیچ‌گونه مطالبات معوقه ای نداشته باشند.

حیدری گفت: شهرداران ۹ گانه شهرستان به ویژه شهردار شهر دزفول نسبت به تحقق مطالبات آحاد کارکنان، کارگران و نیروهای خدماتی در چهارچوب قانون اقدام کند تا این افراد برای معیشت خود دچار مشکل نشوند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید به بهترین شکل میزبان مسافران نوروزی و راهیان نور باشند، افزود: اعتبارات قابل توجهی برای زیباسازی شهری، آسفالت و لکه گیری معابر و خیابان‌ها، پاکسازی و زیباسازی ورودی‌های شهر در اختیار شهرداری و شورای شهر است که این امور باید در پرتو یک مدیریت مردم محور و در راستای جلب رضایت عمومی مردم به درستی انجام شود.

حیدری بابیان اینکه پیش بینی می‌شود دو میلیون مسافر در ایام نوروز به دزفول سفر کنند، افزود: به گواه آمارها در نوروز ۹۷ بالغ بر ۱.۵ میلیون مسافر حداقل یک شب را در دزفول گذرانده‌اند که نشان از پتانسیل بالای دزفول در بخش گردشگری است.

سرپرست فرمانداری دزفول اضافه کرد: تمامی امکانات شهرستان اعم از مواد خوراکی، ذخیره‌های استراتژیک، اماکن، مهمانسراها و مدارس و مسائل ترافیکی برای پذیرایی از دو میلیون گردشگر و مسافر در نوروز ۹۸ پیش بینی و مدیریت شده است.

حیدری با تاکید بر اینکه شهرداران ۹ گانه شهرستان باید پا به پای فرمانداری در استقبال از میهمانان نوروزی پیشگام باشند، گفت: شهرستان دزفول ظرفیت‌های گردشگری متعددی دارد که باید با برنامه ریزی صحیح و اطلاع رسانی دقیق به همگان معرفی شوند.

وی در ادامه با تقدیر از بانیان برگزاری این برنامه افزود: کمک به محرومان و نیازمندان صرفاً یکی از جنبه‌های کار خیر است، موانع ایجاد نکردن در مسیر توسعه شهرستان و عدم تضییع حقوق مردم نیز کار خیر و نیکویی است.

سرپرست فرمانداری دزفول تصریح کرد: باید شرایط را درک کنیم و اقداماتی را انجام دهیم که به خیر و صلاح مردم است از سویی آنچه را که انجام نمی‌دهیم نیز باید برای خیر و صلاح مردم باشد چرا که متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که عده‌ای زیر پرچم خدمت گزاری حقوق مردم را تضییع می‌کنند.

حیدری ادامه داد: برخی افراد که در مسیر توسعه، پیشرفت و آرامش شهرستان سنگ اندازی می‌کنند بهتراست با انجام ندادن این کارها، مانع ضرر و زیان به حقوق عمومی جامعه باشند.

وی در ادامه سیاست دولت در زمینه مسائل اجتماعی را ایجاد شور و نشاط در بین مردم برشمرد و عنوان کرد: ما نیز در شهرستان دزفول مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و نشاط بخش متعددی را برای پایان سال و همچنین در سال ۹۸ برنامه ریزی کرده‌ایم تا جامعه‌ای سرزنده، پویا و فعال داشته باشیم.

حیدری افزود: در کنار اقدامات فرهنگی و نشاط آوری که با همکاری مجموعه‌ها و دستگاه‌های مختلف شهرستان در دستور کارداریم، تلاش می‌کنیم تا دغدغه اشتغال و معیشت مردم نیز به نحو احسن جلو برود و با اجرای طرح‌های مختلف شاهد رونق اقتصادی شهرستان باشیم.