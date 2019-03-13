شطرنج بازان ایران تیم قدرتمند آذربایجان را متوقف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دور هشتم مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی جهان امروز در آستانه قزاقستان برگزار شد و تیم ملی کشورمان برابر آذربایجان به تساوی رسید تا یک نتیجه خوب دیگر توسط نمایندگان ایران بدست آید.

ایران در این مسابقات در دور نخست مغلوب روسیه شد، در دور دوم با هند مساوی کرد و در دور سوم و چهارم موفق شد سوئد و مصر را شکست دهد. نمایندگان کشورمان در دور پنجم و ششم نیز مغلوب چین و انگلیس شدند اما در دور هفتم برابر قزاقستان به پیروزی رسیدند. نتایج دیدار ایران و آذربایجان به شرح زیر است:

* آرکادی نایدیش (۲۷۱۰) صفر - پرهام مقصودلو (۲۶۷۳) یک

* رئوف ممدوف (۲۷۰۱) یک - پویا ایدنی (۲۶۰۴) صفر

‌* قدیر حسینوف (۲۶۶۴) ۰.۵ - محمدامین طباطبایی (۲۶۰۰) ۰.۵

‌* نجات عباسف (۲۶۲۷) ۰.۵ - علیرضا فیروزجا (۲۶۵۷) ۰.۵

دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی جهان (آقایان و بانوان) از ۱۳ تا ۲۴ اسفندماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها و در بخش مردان ۱۰ تیم به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

چین (قهرمان جهان)، آذربایجان (قهرمان اروپا)، ایران (قهرمان آسیا)، آمریکا (دارنده بالاترین میانگین ریتینگ قاره آمریکا)، مصر (دارنده بالاترین میانگین ریتینگ قاره آفریقا)، روسیه (بر اساس نتایج المپیاد ۲۰۱۸)، لهستان (بر اساس نتایج المپیاد ۲۰۱۸)، انگلیس (بر اساس نتایج المپیاد ۲۰۱۸)، قزاقستان (کشور میزبان) و هند (تیم منتخب فیده) ۱۰ تیم حاضر در بخش مردان رقابت‌های تیمی جهان هستند.

لازم به یادآوری است که نخستین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی جهان در سال ۱۹۸۵ برگزار شد. این رقابت‌ها تا سال ۲۰۰۹ هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد اما از این سال به بعد با تصمیم فیده هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.

روسیه با شش بار قهرمانی موفق ترین تیم این مسابقات است. پس از این تیم چین با دو دوره قهرمانی در رده دوم پرافتخارترین تیم‌ها قرار دارد. آمریکا، اوکراین و ارمنستان نیز سابقه یک دوره قهرمانی در این مسابقات را در کارنامه خود دارند.