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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز خبر داد:

ارسال ۱۷۱ اثر به جشنواره «شعر وطن من» /تقدیر از ۹ اثر برتر

ارسال ۱۷۱ اثر به جشنواره «شعر وطن من» /تقدیر از ۹ اثر برتر

کرج - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از ارسال ۱۷۱ اثر به جشنواره شعر وطن من خبر داد و گفت: از ۹ اثر برتر تقدیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه «جشنواره شعر وطن من» که در سالن همایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز شهید، اظهار کرد: برخی به این جلسه بی‌مهری نشان دادند درحالی‌که انتظار می‌رفت اهالی شعر و ادب حضور پرشوری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: مراسم امروز به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزارشده است و حضور و یا عدم حضور اهالی شعر و ادب در نیت خیر بانیان مراسم تأثیری ندارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بسیار در استان، تأکید کرد: در نظر داریم این جشنواره را سال آینده به‌صورت ملی برگزار کنیم.

مقدم اضافه کرد: این جشنواره در سه بخش وطن، انقلاب و شهدا برگزارشده است و امروز از افراد فرهیخته این مراسم تقدیر می‌شود.

وی بابیان اینکه جشنواره شعر وطن من با همکاری استان‌های هم‌جوار برگزارشده است، تصریح کرد: این جشنواره برای اولین بار در استان البرز برگزارشده و قابلیت این را دارد که به‌صورت ملی برگزار شود.

وی از ارسال ۱۷۱ اثر در سه حوزه وطن، انقلاب و شهدا به دبیرخانه جشنواره شعر وطن من خبر داد و گفت: از این میان ۱۵۹ اثر برگزیده شد که امروز از صاحبان ۹ اثر برتر تقدیر می‌شود.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، کتاب جشنواره شعر وطن من استان البرز چاپ می‌شود.

کد مطلب 4567622

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