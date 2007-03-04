کمیته انضباطی در خصوص حوادث دیدار پرسپولیس و سایپا تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازسایت فدراسیون فوتبال، دراین جلسه که ازساعت 30/15دقیقه درمحل فدراسیون فوتبال تشکیل خواهد شد، علاوه برسرپرستان تیم های سایپا و پرسپولیس، علی دایی سرمربی وبازیکن سایپا، حمید رضا فرزانه مدافع تیم سایپا و شیث رضایی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس حضورخواهند داشت .

دیدارتیمهای پرسپولیس وسایپا درهفته بیست ویکم مسابقات فوتبال لیگ برترباشگاههای کشورجمعه گذشته درورزشگاه آزادی تهران به قضاوت خداداد افشاریان برگزارشد.

درخلال این بازی درگیری ‌های شیث رضایی وعلی دایی سبب بروزمسایل حاشیه ای دراین مسابقه شد وجنجال‌هایی را در اواخر این دیداربه همراه داشت .