کابلوف: با طالبان و مقامات آمریکائی دیدار خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان درباره مذاکرات صلح آمریکا با طالبان گفت: مسکو خواستار توافق آمریکا با طالبان است؛ اما در حال حاضر بسیار زود است درباره توافقی قطعی صحبت کنیم.

نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در این باره اعلام کرد: در آینده نزدیک با مقامات آمریکایی در مورد افغانستان دیدار خواهیم کرد. دیدار با طالبان هم از برنامه‌های مسکو است.

گفتنی است، زلمای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا که دیروز پس از پایان دُور پنجم از مذاکرات ۱۶ روزه با طالبان در قطر در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: یک دور ماراتن با طالبان در دوحه به پایان رسیده و شرایط صلح بهبود یافته است. مذاکرات صلح آمریکا و گروه طالبان در قطر پایان یافته و نمایندگان طرفین به زودی در دور بعدی مذاکرات دیدار می‌کنند.