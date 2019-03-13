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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:

تجهیزات مدیریت بحران باید به روز و کارآمد باشد

تجهیزات مدیریت بحران باید به روز و کارآمد باشد

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: برای کاهش خسارات ناشی از حوادث باید تجهیزات مدیریت بحران به روز و کارآمد و متناسب با شرایط حادثه خیز بودن کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان قزوین که با حضور نجار معاون وزیر کشور، استاندار و نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد اظهار داشت: امروز تعریف بحران فرق کرده و باید بتوانیم با روش‌های جدید از بحران و خسارات ناشی از آن جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: دست اندازی بشر به طبیعت موجب شده شاهد افرایش برخی حوادث غیرمترقبه هستیم و امروز در کنار این حوادث با پدیده‌های فاضلاب، آلودگی هوا، زباله خشکسالی، سیلاب و ریز گرد هم مواجهیم که هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هنگام بروز حوادث باید همه دستگاه‌های اجرایی مشارکت کنند و پای کار بیایند تا بتوان از خسارت‌ها کم کرد.

محمدی افزود: بحران آب، کاهش منابع زیرزمینی، فرونشست زمین و ریزگردها نشان می‌دهد امکانات مدیریت بحران تناسبی با حوادث ندارد.

وی افزود: در مدیریت بحران نیازمند یکپارچگی و انسجام بیشتری هستیم تا نتایج بهتر شود و بسرعت بتوان حوادث را در ساعات اولیه کنترل کرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: سرمازدگی و سیل امسال بیش از دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به استان قزوین خسارت زد اما پرداخت خسارت و روند تسهیلات بسیار کند و طولانی است.

وی گفت: مکانیسم بررسی و پرداخت خسارت‌ها بسیار طولانی و خسته کننده است و از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر کشور انتظار داریم در این زمینه تدبیر کنند تا مشکلات خسارت دیدگان سریع‌تر برطرف شود.

محمدی اظهار داشت: پوشش بیمه‌ای باید در کشور فراگیر شود و با کمک رسانه‌ها مردم را هدایت کنیم تا دارایی خود را بیمه کنند و در هنگام بروز حوادث از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند.

وی یادآور شد: نظارت بر ساخت و سازها و ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان‌ها بسیار مهم است و بویژه در بیمارستان‌ها و بناهای دولتی نباید شاهد تنزل در کیفیت ساخت باشیم.

محمدی توجه به بافت فرسوده را مهم دانست و اظهار داشت: بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده باید در دستور کار و اولویت مسئولان باشد تا در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه شاهد حوادث ناگواری نباشیم.

وی افزود: بررسی رفتار گسل‌های فعال در زلزله در استان باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم برای آینده تدبیر و کرده و آماده شویم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: به روز رسانی تجهیزات و انبارها از دیگر نیازهاست و چون کشوری حادثه خیز هستیم باید نسبت به استفاده از ماشین آلات مدرن و به روز و تقویت امداد هوایی و سیستم‌های هشدار دهند هم اقدام کنیم.

کد مطلب 4567635

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