تجهیزات مدیریت بحران باید به روز و کارآمد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان قزوین که با حضور نجار معاون وزیر کشور، استاندار و نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد اظهار داشت: امروز تعریف بحران فرق کرده و باید بتوانیم با روش‌های جدید از بحران و خسارات ناشی از آن جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: دست اندازی بشر به طبیعت موجب شده شاهد افرایش برخی حوادث غیرمترقبه هستیم و امروز در کنار این حوادث با پدیده‌های فاضلاب، آلودگی هوا، زباله خشکسالی، سیلاب و ریز گرد هم مواجهیم که هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هنگام بروز حوادث باید همه دستگاه‌های اجرایی مشارکت کنند و پای کار بیایند تا بتوان از خسارت‌ها کم کرد.

محمدی افزود: بحران آب، کاهش منابع زیرزمینی، فرونشست زمین و ریزگردها نشان می‌دهد امکانات مدیریت بحران تناسبی با حوادث ندارد.

وی افزود: در مدیریت بحران نیازمند یکپارچگی و انسجام بیشتری هستیم تا نتایج بهتر شود و بسرعت بتوان حوادث را در ساعات اولیه کنترل کرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: سرمازدگی و سیل امسال بیش از دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به استان قزوین خسارت زد اما پرداخت خسارت و روند تسهیلات بسیار کند و طولانی است.

وی گفت: مکانیسم بررسی و پرداخت خسارت‌ها بسیار طولانی و خسته کننده است و از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر کشور انتظار داریم در این زمینه تدبیر کنند تا مشکلات خسارت دیدگان سریع‌تر برطرف شود.

محمدی اظهار داشت: پوشش بیمه‌ای باید در کشور فراگیر شود و با کمک رسانه‌ها مردم را هدایت کنیم تا دارایی خود را بیمه کنند و در هنگام بروز حوادث از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند.

وی یادآور شد: نظارت بر ساخت و سازها و ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان‌ها بسیار مهم است و بویژه در بیمارستان‌ها و بناهای دولتی نباید شاهد تنزل در کیفیت ساخت باشیم.

محمدی توجه به بافت فرسوده را مهم دانست و اظهار داشت: بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده باید در دستور کار و اولویت مسئولان باشد تا در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه شاهد حوادث ناگواری نباشیم.

وی افزود: بررسی رفتار گسل‌های فعال در زلزله در استان باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم برای آینده تدبیر و کرده و آماده شویم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: به روز رسانی تجهیزات و انبارها از دیگر نیازهاست و چون کشوری حادثه خیز هستیم باید نسبت به استفاده از ماشین آلات مدرن و به روز و تقویت امداد هوایی و سیستم‌های هشدار دهند هم اقدام کنیم.