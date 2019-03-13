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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

شهردار نوشهر:

یک چهارم بدهی شهرداری تسویه شد/ احداث پارک آبی در نوشهر

یک چهارم بدهی شهرداری تسویه شد/ احداث پارک آبی در نوشهر

نوشهر- شهردار نوشهر گفت: یک چهارم بدهی ۱۶ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و گفت: بدهی شهرداری سال آینده به روز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امانی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه برای اولین بار بودجه نوشهر کامل جذب شد گفت: شأن نوشهر نیست که بودجه آن ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان باشد.

وی با بیان اینکه یک چهارم بدهی شهرداری نوشهر به میزان چهار میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: امیدواریم تا پایان سال ۹۸ بدهی شهرداری را به روز کنیم.

وی با اظهار اینکه سیزدهمین ساختمان در حاشیه رودخانه تملک و تخریب شد و گفت: سطح بالای آب و جاری شدن آن از مهمترین مشکلات به شمار می‌رود که کانال کشی در شالیزار و خیابان شهید خطیبی، پارک نگین از جمله کارها بوده است.

امانی یادآور شد: در حوزه مبلمان شهری سال‌ها مردم شاهد تغییراتی نیستند و از این رو تغییرات تیرهای برق خیابان شهید کریمی و امام رضا (ع) در دستور کار است.

شهردار نوشهر، اجرای نهضت جدید در کوچه‌های بن بست از جمله برنامه‌های آینده است و گفت: با همت مشارکت مردم، اولویت‌ها برای آسفالت کوچه‌های بن بست تعیین شده است.

امانی به برنامه‌های سال آینده اشاره کرد و گفت: احداث خیابان مجاور گردکل به عنوان تیری در قلب ترافیک طراحی شده است و تاکنون ۱۳ ساختمان مجاور رودخانه تملک و تخریب شده است.

شهردار نوشهر، اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان برای احداث دیواره خیابان آزادسازی شده حاشیه رودخانه گردکل برای جلوگیری از سیلاب‌های پیش بینی شده، نهضت آسفالت در معابر درجه ۳ و اصلی، افتتاح نیروگاه زباله سوز، مجتمع تجاری همافران از جمله برنامه‌های سال ۹۸ خواهد بود.

وی از آغاز طرح بازآفرینی منطقه نمونه گردشگری سیترا خبر داد و گفت: احداث شهر بازی پیشرفته و پارک آبی از جمله برنامه‌ها است و پنج هزار متر مربع زمین با همت بخش خصوصی و با سرمایه گذاری هفت تا ۱۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

امانی گفت: برای پارک آبی نیز دو هزار متر مربع زمین با سرمایه گذاری پنج میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

وی احداث پل جدید ماشلک را تصمیم و طرح جدید شورا و شهرداری بیان کرد و گفت: یک قطعه از این پل با عرض ۱۶ متر و با اعتبار هر قطعه ۱۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و سال ۹۸ تکمیل می‌شود.

امانی گفت: طراحی پارک اختصاصی بانوان در شهر انجام شده است و تلاش داریم در نیمه اول اردیبهشت این پارک در خیابان شهید فلاحی بهره برداری خواهد شد.

کد مطلب 4567637

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