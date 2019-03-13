یک چهارم بدهی شهرداری تسویه شد/ احداث پارک آبی در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی امانی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه برای اولین بار بودجه نوشهر کامل جذب شد گفت: شأن نوشهر نیست که بودجه آن ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان باشد.

وی با بیان اینکه یک چهارم بدهی شهرداری نوشهر به میزان چهار میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: امیدواریم تا پایان سال ۹۸ بدهی شهرداری را به روز کنیم.

وی با اظهار اینکه سیزدهمین ساختمان در حاشیه رودخانه تملک و تخریب شد و گفت: سطح بالای آب و جاری شدن آن از مهمترین مشکلات به شمار می‌رود که کانال کشی در شالیزار و خیابان شهید خطیبی، پارک نگین از جمله کارها بوده است.

امانی یادآور شد: در حوزه مبلمان شهری سال‌ها مردم شاهد تغییراتی نیستند و از این رو تغییرات تیرهای برق خیابان شهید کریمی و امام رضا (ع) در دستور کار است.

شهردار نوشهر، اجرای نهضت جدید در کوچه‌های بن بست از جمله برنامه‌های آینده است و گفت: با همت مشارکت مردم، اولویت‌ها برای آسفالت کوچه‌های بن بست تعیین شده است.

امانی به برنامه‌های سال آینده اشاره کرد و گفت: احداث خیابان مجاور گردکل به عنوان تیری در قلب ترافیک طراحی شده است و تاکنون ۱۳ ساختمان مجاور رودخانه تملک و تخریب شده است.

شهردار نوشهر، اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان برای احداث دیواره خیابان آزادسازی شده حاشیه رودخانه گردکل برای جلوگیری از سیلاب‌های پیش بینی شده، نهضت آسفالت در معابر درجه ۳ و اصلی، افتتاح نیروگاه زباله سوز، مجتمع تجاری همافران از جمله برنامه‌های سال ۹۸ خواهد بود.

وی از آغاز طرح بازآفرینی منطقه نمونه گردشگری سیترا خبر داد و گفت: احداث شهر بازی پیشرفته و پارک آبی از جمله برنامه‌ها است و پنج هزار متر مربع زمین با همت بخش خصوصی و با سرمایه گذاری هفت تا ۱۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

امانی گفت: برای پارک آبی نیز دو هزار متر مربع زمین با سرمایه گذاری پنج میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

وی احداث پل جدید ماشلک را تصمیم و طرح جدید شورا و شهرداری بیان کرد و گفت: یک قطعه از این پل با عرض ۱۶ متر و با اعتبار هر قطعه ۱۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و سال ۹۸ تکمیل می‌شود.

امانی گفت: طراحی پارک اختصاصی بانوان در شهر انجام شده است و تلاش داریم در نیمه اول اردیبهشت این پارک در خیابان شهید فلاحی بهره برداری خواهد شد.