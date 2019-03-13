۴۰۰ هزار سند از شهدا جمع آوری شد

عبدالرضا فرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین وظیفه بنیاد شهید ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت بوده ولی چند سالی است که به مقوله ایثار اجتماعی می‌پردازد؛ وظیفه و رسالت اصحاب رسانه فعال در این زمینه هم خیلی مهم و ارزشمند است.

وی افزود: ۳۰ سال از جنگ و ۴۰ سال از انقلاب می‌گذرد و وظیفه داریم این فرهنگ والای ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده تقدیم و آنها را با چنین فرهنگی آشنا کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان تصریح کرد: ثمره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حضور شهدا در جبهه مقاومت و اهدای شهدای مدافع حرم است؛ مردم نشان دادند که با وجود همه مشکلات ایجادی از سوی دشمنان ولی فرهنگ ایثار و شهادت ملت را بیمه کرد.

فرجیان در خصوص اجرای طرح تاریخ شفاهی در استان خوزستان گفت: یکی از برنامه‌های اصلی بنیاد تاریخ شفاهی والدین شهداست که در اولویت قرار گرفته و بقیه گروه‌های ایثارگری با توجه به محدودیت‌ها در اولویت‌های بعدی قرار دارد؛ طی چهار سال اخیر فعالیت‌ها در این زمینه شروع و قبل از آن نیز ۱۲ سال در حوزه اسناد فرهنگی شهدا اقدام کردیم.

وی با اشاره به چاپ اعلام شهدای خوزستان در یک کتاب نفیس با قید مشخصات کلی شهدا اضافه کرد: در این کتاب با حدود ۱۰۰ کلمه به معرفی شهدا پرداخته و محل تولد، خانواده، رشد آنها و فعالیت، شهدا، محل دفن و تاریخ شهادت و مشخصات کلی آنها نگاشته شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرایی شدن برنامه‌های بنیاد شهید گفت: قبلاً طرح فراخوان خادمان شهدا را داشتیم و از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده شده ولی نباید از این نکته غافل شد که ورود به خانواده شهدا، روحیات و طرز برخورد با آنها یک سری حساسیت‌های خاص دارد.

فرجیان با اشاره به رویکرد فرهنگی بنیاد شهید در ایام اربعین بیان کرد: از ظرفیت راهیان نور و اربعین با کمک خانواده شهدا و ایثارگران به خوبی استفاده شده که از آن جمله می‌توان به راه اندازی حدود ۳۰ موکب به نام شهدا در ورودی‌های استان اشاره کرد.

وی با اشاره به توزیع ۲۰۰ هزار قلم محصولات فرهنگی توسط بنیاد شهید در ایام اربعین گفت: طرح نایب الزیارة الشهدا و همچنین توزیع وصیتنامه و تصاویر شهدا به صورت‌های مختلف نیز از دیگر اقدامات انجام شده بود؛ برخی از این محصولات فرهنگی با نگاهی بین المللی به زبان عربی و انگلیسی در کربلا، نجف و مسیر پیاده روی اربعین توزیع و بازخورد خوبی هم داشتند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان خبر داد: تاکنون ۴۰۰ هزار سند از شهدا جمع آوری و در سیستمی بارگذاری شده که در همین روزها به صورت ملی از این اتوماسیون سیستم اسناد ایثارگران و شهدا رونمایی می‌شود.

فرجیان در خصوص برنامه‌های ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا گفت: هماهنگی با ستاد نماز جمعه برای سخنرانی مدیرکل بنیاد شهید، برگزاری مراسم ملی اهتزار پرچم و عطرافشانی و گلباران گلزار شهدا، جشنواره رسم سرخ، مراسم غرس نهال و کاشت درخت به یاد (هر شهید یک درخت)، مسابقات قرآنی، ورزشی، رونمایی از تمبر شهدای امنیت، رونمایی از کتاب‌های با موضوع ایثار و شهادت، تولید اثر هنری با موضوع روز شهید و مراسم تجلیل از خادمان شهدا (کارکنان و بازنشستگان) از جمله برنامه‌های اجرایی خود بنیاد برای این روز است.

وی در پایان با اشاره به برنامه ریزی ۴۰ عنوان برنامه برای ۲۲ اسفند در دیگر دستگاه‌های اجرایی خبر داد: برگزاری مراسم روز بزرگداشت شهدا، اطلاع رسانی و تبلیغات، مسابقات انشاءنویسی دانش آموزی، صبحگاه مشترک، جشنواره قصه گویی با موضوع شهید، ۱۰۰ یادواره شهید در استان، رونمایی از موسیقی جانباز، رونمایی از کتاب وصیتنامه شهدای روحانی و شعر کتاب کودک با موضوع ایثار و شهادت، برپایی جشنواره خاطره نویسی دانشجویی، میز خدمت و ایستگاه صلواتی در مصلا، و همچنین برپایی غرفه شهدا در مناطق عملیاتی از اهم این ۴۰ برنامه هستند.