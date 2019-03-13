۲۰۰ صندوق خرد روستایی ویژه بانوان در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه السادات حسینی ظهر چهارشنبه در هشتمین کارگروه بانوان و خانواده استان کرمان گفت: برنامه‌های سال ۹۷ به طور مختصر شامل هفت رویکرد و ۱۰ شاخص برای امور بانوان بود.

وی ادامه داد: رویکر د این برنامه‌ها تقویت جایگاه زنان و تحکیم بنیان خانواده بود که این برنامه‌ها در راستای چهلمین سالگرد انقلاب و دومین کنگره شهدای استان کرمان بودند.

حسینی با اشاره به اینکه در خصوص مسائل آموزشی برنامه‌های زیادی در راستای تحکیم بنیان خانواده داشتیم، افزود: در سال ۹۷ تشکیل ستاد آموزش و مشاوره خانواده را داشتیم که یکی از کارهایی که پیگیری کردیم آموزش قبل، بعد و حین ازدواج بود.

وی گفت: از دیگر مصوبات کارگروه، آموزش ۱۸ هزار دانش آموز پایه دهم در کل استان است که این کار را از دهه فجر آغاز کردیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به برگزاری برنامه پیوند فاطمی راستای برنامه‌های کنگره شهدا افزود: در استان کرمان برای حدود ۴۰۰ زوج جوان برنامه‌های خوبی تدارک داده شد و خیران بالغ بر سه میلیارد تومان جهیزیه برای زوج‌ها فراهم کردند و از زوج‌های جوان حمایت شد.

وی در خصوص خانواده و فضای مجازی افزود: در این خصوص هفت روستا با همکاری سازمان‌های متولی خصوصاً در بحث فضای مجازی و تجارت الکترونیک را آموزش دادیم.

حسینی ادامه داد: یکی از برنامه‌های شاخص، راه اندازی مرکز رشد و شتاب دهی کسب و کارهای دانش بنیان بود که در ایام فجر ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه آسیبی که در بحث اشتغال بانوان در روستا وجود دارد این است که تسهیلات دریافت می‌کنند اما دانش لازم برای ایجاد اشتغال را ندارند، گفت: در این خصوص طرح خانه مهارت را تعریف کردیم و نامگذاری این خانه‌های مهارت به نام ۲۲ شهیده زن استان کرمان بود.

حسینی بیان کرد: تاب آوری اجتماعی از سال ۹۵ توسط امور بانوان آغاز شد و الان در مراکز تسهیل گری این طرح تداوم دارد.

وی در خصوص توانمندسازی زنان گفت: یک طرح سه ساله در راستای اشتغال برای بانوان سرپرست خانوار در حاشیه شهر در حال اجراست که حدود ۸۰۰ زن مطابق شرایط مشغول کار هستند.

حسینی ادامه داد: محور همه نمایشگاه‌های اداره صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی زنان سرپرست خانوار هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ صندوق خرد روستایی در کل استان ویژه بانوان است، گفت: در خصوص آموزش زنان روستایی حدود ۳۰۰ خانم در روستاها و شهر عضو دهیاری‌ها و شورای شهر هستند.