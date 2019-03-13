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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۰۳

استاندار خراسان رضوی:

فضای مجازی برخی جوانان را نسبت به مسئولان بدبین کرده است

فضای مجازی برخی جوانان را نسبت به مسئولان بدبین کرده است

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: فضای مجازی برخی جوانان را نسبت به مسئولان بدبین کرده و برای آنها شبهه ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی چهارشنبه عصر در گردهمایی که به مناسبت روز بزرگداشت مقام شهدا در سالن صبا مشهد برگزار شد اظهار کرد: برای نسل جدید باید راه شهیدان را به درستی معرفی کرد زیرا به دلیل تبلیغات منفی در شبکه‌های اجتماعی جوانانی هستند که شبهه چرایی رفتن جبهه رزمندگان و بدبینی نسبت به عملکرد مسئولان را دارند.

وی افزود: باید جوانان ما در پاسخ بگویند که برای آرمان‌ها و سرزمینشان رفتند. کدام شهید است که برای آب برق یا مسکن رفته باشد، بر این اساس جوانان ما از بزرگان خودشان باید درس بگیرند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: کاش رسانه قوی داشتیم و می‌توانستیم گفتمانی راه بیندازیم تا بگوئیم عزیزان ما با دست خالی دفاع کردند در شرایطی که هیچکس با ما نبود و تنها چیزی که ما را تا امروز نگه داشته است امید و پایداری و استقامت بوده است.

وی گفت: بخش عمده‌ای از پشتیبانی جنگ را مردم انجام دادند و حالا بعد از ۴۰ سال از جنگ باید با مردم صادق باشیم و این رمز موفقیت ماست. آقا گفتند اگر مردم صداقت دیدند با مسئولان همراه می‌شوند. ما امروز می‌توانیم کشور را با مردم اداره کنیم.

رزم حسینی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم آرمان‌های شهدا در تاریخ زنده بماند باید استقامت و فرزندانمان را توجیه کنیم که گذشتگان آن‌ها چه افتخاراتی کسب کردند. این را بگویم اگر امروز کاستی‌هایی وجود دارد ما کارگزاران مقصریم و اشکال در آرمان‌های انقلاب نیست.

وی بیان کرد: در خراسان رضوی دنبال اجرای اقتصاد مردمی واقعی که اقتصاد مقاومتی است هستیم تا توسعه را رقم بزنیم و الگوی موفق که چند سال پیش درکرمان را اجرایی کنیم.

کد مطلب 4567642

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