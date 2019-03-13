مدیریت بحران در کشور نیازمند هوشمندسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قزوین روز چهارشنبه با حضور نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، زاهدی استاندار، داوود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی در این جلسه اظهار داشت: تجربه و آرامش استاندار قزوین موجب شده تصمیم گیری در استان با آرامش خاطر صورت گیرد و مدیران نیز احساس امنیت خاطر زیادی دارند.

وی بیان کرد: در مجلس لایحه مدیریت بحران کشور بررسی شده و امیدواریم با تصویب و اجرای آن نیازهای کشور و خلاءهای موجود برطرف شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش حوادث نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است تا در مواقع بروز سوانح بتوان از مشارکت مردم هم در کنار امدادگران و نیروهای متخصص بهره برد و خسارت‌ها را کم کرد.

زرآبادی بیان کرد: باز توانی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و مردم از مسائل مهمی است که باید همواره مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و در کنار آن امیدواریم خلأ مدیریت با قانون جدید پر شود.

وی اظهار داشت: به دلیل موقعیت خاص استان قزوین در حال حاضر معین پایتخت و چند استان کشور هستیم که برای موفقیت در مأموریت‌ها لازم است به استان ما نگاهی ملی داشته باشید و تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنید.

زرآبادی گفت: هر پدیده‌ای در حوزه بهداشت و سلامت، امور اجتماعی، حوادث طبیعی، سوانح جاده‌ای می‌تواند به بحران تبدیل شود لذا باید بتوانیم با نیروهای متخصص و امکانات مدرن نسبت به مدیرت بحران در زمان معین اقدام کنیم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استان قزوین باید همواره و به صورت صد درصدی برای مقابله با بحران آماده باشد و در این راه استفاده از روش‌های مدرن و سیستم‌های هوشمند ضروری است.