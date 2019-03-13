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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۴۷

منوچین: واردات نفت از ایران باید متوقف شود!

منوچین: واردات نفت از ایران باید متوقف شود!

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که واردات نفت از ایران باید متوقف شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن‌پی، «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه در اظهاراتی با تکرار مواضع خصمانه دولت این کشور علیه تهران و در تلاشی بی ثمر ادعا کرد: معافیت‌های صادرشده درباره تحریم نفتی ایران موقتی است و همه کشورها باید فوراً واردات نفت از ایران را متوقف کنند.

این در حالیست که هند چندی پیش از رایزنی با آمریکا برای ادامه واردات نفت از ایران خبر داده بود.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر از کشورهای جهان خواسته بود به جای واردات انرژی از ایران و روسیه، انرژی مورد نیاز خود را از آمریکا وارد کنند.

کد مطلب 4567654

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