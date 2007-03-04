رئیس جمهور از دقت نظر مجلس در تصویب کلیات لایحه بودجه تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه رئیس جمهور گزارشی از سفر به کشورهای سودان و عربستان بیان و بر لزوم پیگیری توافقات انجام شده در این سفرها تا حصول نتایج مطلوب از سوی هیات وزیران تاکید کرد.



در ادامه این جلسه برخی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مطرح، بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.