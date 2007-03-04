به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه رئیس جمهور گزارشی از سفر به کشورهای سودان و عربستان بیان و بر لزوم پیگیری توافقات انجام شده در این سفرها تا حصول نتایج مطلوب از سوی هیات وزیران تاکید کرد.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مطرح، بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.
در جلسه عصر امروز هیات وزیران ؛
رئیس جمهور از دقت نظر مجلس در تصویب کلیات لایحه بودجه تشکر کرد
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در جلسه عصر امروز هیات وزیران، با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه 86 در مجلس شورای اسلامی، از دقت نظر و بررسی کامل نمایندگان در مورد این لایحه تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه رئیس جمهور گزارشی از سفر به کشورهای سودان و عربستان بیان و بر لزوم پیگیری توافقات انجام شده در این سفرها تا حصول نتایج مطلوب از سوی هیات وزیران تاکید کرد.
کد مطلب 456766
نظر شما