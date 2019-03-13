به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «فام بینه مین» وزیر خارجه ویتنام از مقامات مالزی خواست تا «دوآن تایی هونگ» شهروند ویتنامی که متهم به قتل «کیم جونگ نام» برادر رهبر کره شمالی است را آزاد کنند.

وزارت خارجه ویتنام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بینه مین طی گفتگوی تلفنی با سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی خواستار آزادی «دوآن تایی هونگ» شده است.

این در حالیست که در جلسه قبلی دادگاه در ۱۱ مارس (۲ روز پیش) پس از اعلام دادستانی مبنی بر تصمیم خود برای لغو اتهام قتل عمد نسبت به «سیتی عایشه» شهروند اندونزی، دادگاه حکم آزادی این زن را صادر کرد.

گفتنی است، کیم جونگ نام برادر ناتنی رهبر کره شمالی در ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۷ در فرودگاه بین المللی کوالالامپور کشته شد.

پس از این واقعه ۴ شهروند کشورهای اندونزی، ویتنام، مالزی و کره شمالی بازداشت شدند. این افراد از مسیر جاکارتا-دوبی-ولادی وستوک خود را به پیونگ یانگ رسانده و تحت تعقیب اینترپل بوده اند.