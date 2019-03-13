به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی در مراسم اختتامیه ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری که عصر امروز برگزار شد، گفت: باید به مردم بگوییم که اگر به دنبال نمونه برای مجلسی هستید که همه در آن به آرامی با هم صحبت می‌کنند و هیچ جدالی در آن وجود ندارد و همگی به هم احترام می‌گذارند، مجلس خبرگان نمونه بارز آن است.

وی افزود: در این مجلس ممکن است اختلاف نظر پیدا شود ولی نظر مخالف و موافق بیان شده و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: درگیری در این مجلس وجود ندارد و می‌تواند الگویی برای مجالس دیگر باشد.

آیت‌الله جنتی همچنین با بیان اینکه در این اجلاسیه سخنرانی‌های خوبی صورت گرفت، گفت: هم در سخنرانی قبل از دستور و هم متصل به دستور، بحث‌های خوبی انجام شد.

وی افزود: سخنرانان انتظارات خود را از آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح کردند، امیدوارم که خداوند به ایشان توفیق دهد تا بتوانند عدالت را رعایت کنند تا کسانی که غارتگر اموال و اختلاسگر و مفسد هستند، با آنها برخورد قاطع شود و سال آینده به گونه‌ای باشد که خداوند و همه مردم از اقدامات ایشان راضی باشند.

آیت‌الله خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان پس از سخنان آیت الله جنتی، گفت: بنده به عنوان عضو خبرگان افتخار می‌کنم به این مجلس، به این دلیل که روز گذشته وقتی وزیر اقتصاد آمدند، عزیزانی که سخن گفتند به مثابه یک متخصص وارد شدند و خود وزیر گفت که در این جلسه به حمدالله اعضای محترم بسیار عالمانه بحث کردند و شب گذشته در جلسه‌ای که آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه هم بودند. پیشنهادهای بسیار پخته مطرح شد.