۵۱۰بیمارنیازمند به اهدای عضوخراسان رضوی تحت عمل پیوند قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاپور بدیعی چهارشنبه عصر در نشست سالانه پیوند اعضا در محل دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: اهدا عضو از افراد مرگ مغزی از سال ۸۱ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد و در این مدت از مجموع ۸۵۴ اهدا کننده مرگ مغزی حدود سه هزار و ۲۶۸ عضو به طور رایگان به بیماران نیازمند عضو اهدا شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر روند اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی روندی رو به رشد داشته است و از ۵۶ مورد در سال ۹۴ به ۱۱۹ مورد در سال جاری رسیده است به صورتی که امسال ۵۱۰ بیمار نیازمند به عضو در مراکز زیر پوشش دانشگاه تحت عمل پیوند قرار گرفته‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:سال جاری برای نخستین بار در کشور بخش مراقبت‌های ویژه بیماران مرگ مغزیDICU در بیمارستان منتصریه راه اندازی شد و از تعداد ۱۲۶ مورد بیمار مرگ مغزی کاندید اهدای عضو تنها ۷ مورد دچار مرگ پیش از پیوند شدند.

وی گفت: شاخص اهدای عضو از افراد مرگ مغزی به ازای یک میلیون نفر جمعیت ۲۱ است و در حال حاضر این میانگین در سطح کشور ۱۱ مورد است که این امر نشان دهنده تلاش‌هایی است که در راستای فرهنگ سازی پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

بدیعی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد سومین دانشگاه در زمینه پیوند قلب محسوب می‌شود و در سال جاری ۱۷ مورد پیوند قلب در بیمارستان امام رضا (ع) انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: به همت تیم پیوند کبد دانشگاه، در سال جاری ۷۲ مورد پیوند کبد با موفقیت انجام شد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از شیراز و تهران سومین مرکز پیوند کبد کشور محسوب می‌شود همچنین ۶ مورد پیوند همزمان کبد و کلیه، ۷ مورد پیوند همزمان کلیه و پانکراس از دیگر اقدامات تیم پیوند کبد دانشگاه بوده است.

وی گفت: در سال‌های اخیر روند پیوند کلیه از اهدا کنندگان مرگ مغزی رشد چشمگیری داشته است و به ۸۸ درصد رسیده است.