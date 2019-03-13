به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره میزان بدهی ایرلاین‌ها گفت: در تاریخ یکم فروردین ۹۶ میزان بدهی ایرلاین‌ها ۹۷۵ میلیارد تومان بود که این رقم در یکم فروردین سال جاری به ۶۸۰ میلیارد تومان رسید و اکنون میزان بدهی آنها ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره میزان سوخت رسانی به نیروگاههای کشور گفت توضیح داد: ۷ میلیارد لیتر سوخت به طور کلی به نیروگاههای کشور داده‌ایم که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته‌اند. از این میزان ۵.۵ میلیارد لیتر نفت گاز و بقیه آن نفت کوره بوده است. به این ترتیب سال گذشته میزان تخصیص سوخت ما به نیروگاه‌ها حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز بود که این میزان به ۱۶ میلیون لیتر در روز رسیده است.

موسوی خواه درباره نتیجه طرح پیمایش نیز به مهر گفت: ما در گذشته ۶۱ میلیون لیتر نفت گاز برای مصرف این طرح در نظر می‌گرفتیم که این رقم اکنون به ۴۸ میلیون لیتر رسیده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برآورد میانگین مصرف بنزین در سال ۹۷ را حدود ۸۷.۷ میلیون لیتر در روز پیش بینی می‌کردیم که این رقم به ۸۸ میلیون لیتر در روز رسید، ادامه داد: این در حالی است که پیش بینی ما برای رشد مصرف سال ۹۷ حدود ۸ درصد بود که در نهایت موجب مصرف ۹ درصدی شد که نشان از رشد یک درصدی مصرف نسبت به پیش بینی‌های ما دارد.

این مقام مسئول میزان پیش بینی میانگین مصرف بنزین برای سال آینده را ۹۷ میلیون لیتر در روز اعلام کرد و اظهار داشت: پیش بینی می‌کنیم رشد مصرف در سال ۹۸، ۱۰.۲ درصد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش با تاکید بر اینکه ذخیره بنزین کشور بسیار زیاد است و ذخیره‌های خوبی در اختیار داریم توضیح داد: نوروز امسال هیچ مشکلی به لحاظ تأمین سوخت نداریم. در بخش سی ان جی نیز پیش بینی می‌کردیم رشد ۳۰ درصدی در سال جاری داشته باشیم که حتی به منظور انجام این هدف وام‌های کم بهره‌ای را نیز در نظر گرفتیم اما این رقم از رشد به دلایل و محدودیت‌های مختلف محقق نشد.

موسوی خواه گفت: سال جاری تلاش کردیم تا کارمزد جایگاه‌ها را تبدیل به حق العمل کنیم و از یکم مردادماه سال جاری نیز این حق العمل ها را پرداخت کردیم و در نظر داریم سال آینده محاسباتمان به طور کامل بر اساس حق العمل باشد.

این مقام مسئول علت کمبود بنزین سوپر در سال جاری را تعمیرات پالایشگاهی عنوان کرد و افزود: امسال واردات بنزین سوپر با اکتان ۹۵ داشتیم که البته به طور کلی توانستیم واردات را اکنون قطع کنیم. به این ترتیب که میانگین واردات بنزین در سال گذشته ۱۲.۸ میلیون لیتر در روز بود که به ۴.۱ میلیون لیتر در روز رسید و اکنون نیز صفر شده است. البته تولید بنزین سوپر در داخل کشور ادامه دارد. این در حالی است که میزان مصرف بنزین سوپر در کشور بین ۳.۵ تا ۵ میلیون لیتر در روز بوده است.

وی با اشاره به اینکه بنزین یورو ۴ تمام مؤلفه هایش مطابق بنزین سوپر است و تنها میزان اکتان آن ۴ درجه از سوپر پایین‌تر است، تصریح کرد: میزان تولید بنزین یورو ۴ کشور ۲۵ میلیون لیتر در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش با اعلام اینکه ۶ جایگاه سیار در جاده چالوس برای ایام نوروز در نظر گرفته‌ایم، تاکید کرد: هموطنانی که قصد سفر به استان سیستان و بلوچستان را دارند حتماً کارت سوخت خود را به همراه داشته باشند.

وی افزود: میزان مصرف بنزین نوروزی سال گذشته که از تاریخ ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین را در بر می‌گیرد ۱۱۶ میلیون لیتر در روز بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه ممکن است تلمبه‌ای که از تنظیمات خارج شده یا قدیمی است اختلاف رقم سوخت گیری داشته باشد، ادامه داد: به منظور افزایش نظارت در ایام نوروز طرح کنترل و نظارت را با جدیت بیشتری در هر منطقه پیگیری می‌کنیم و ۱۴ اکیپ مأمور رصد و سرکشی به جایگاه‌های سوخت در هر منطقه هستند.

موسوی خواه باتاکید بر اینکه تصمیم جدی و عملیاتی برای ورود به حوزه صادرات بنزین داریم، اعلام کرد: قصد داریم بنزین و نفت گاز را از طریق بورس صادر کنیم.