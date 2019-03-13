تراز تجاری مثبت ۱.۵ میلیون دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیر نفتی کشور بیش از ۱۰۵ میلیون و ۹۰۸ هزار تن و به ارزش ۴۰ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی ۶.۳۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین در این دوران ۲۸ میلیون و ۹۲۶ هزار تن کالا وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۱.۴۷ درصد کم شده است. ارزش واردات کالا در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱.۴۷ درصد کاهش یافته و در این دوران ۳۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.

میعانات گازی عمده‌ترین کالای صادراتی

بر اساس جداول آماری گمرک در این دوران «میعانات گازی» به ارزش سه میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار در صدر کالاهای صادراتی است.

همچنین در ۱۱ ماهه امسال «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار، «پروپان مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» و «متانول» به ترتیب به ارزش یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار و یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار صادر شده است.

کشورهای عمده واردکننده کالا از ایران

چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه پنج کشور عمده واردکننده کالا از ایران تا پایان بهمن ماه امسال هستند. برابر جداول آماری چین با واردات ۲۸ میلیون و ۵۲۴ هزار تن نخستین مقصد کالاهای صادراتی است البته صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۹.۴۱ درصد کاهش یافته است.

عراق با واردات ۱۸ میلیون و ۳۹۵ هزار تن کالا در رتبه دوم واردات کالا از ایران قرار دارد. میزان صادرات به عراق در این دوران نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی ۵۳.۰۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۴۲.۰۲ درصد افزایش داشت.

اگرچه امارات، افغانستان و ترکیه جزو پنج کشور نخست واردات کالا از ایران قرار دارند اما صادرات به این کشورها به لحاظ وزنی ۲۱.۲۹، ۲.۱۵ و ۷.۶۳ درصد کاهش یافته است.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۷۸ دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸۸ درصد افزایش داشته است.

ذرت دامی صدرنشین کالای واردات

در یازده ماهه امسال یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار ذرت دامی وارد کشور شده است؛ با توجه به اینکه ۴.۸۶ درصد سهم ارزشی واردات را به خود اختصاص داده رتبه نخست واردات را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این دوران یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار برنج، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار قطعات منفصله و یک میلیارد و ۸۶ میلیون دلار لوبیای سویا وارد کشور شده است.

الکترودهای زغالی برای کوره‌ها پنجمین کالای وارداتی به کشور است. در این دوران ۵۴۸ میلیون دلار برای واردات آن ارز از کشور خارج شده است.

عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران

چین علاوه بر اینکه نخستین واردکننده کالا از ایران است؛ بزرگترین صادرکننده کالا به ایران نیز به شمار می‌آید در یازده ماهه امسال سه میلیون و ۱۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است.

برابر جداول گمرک، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم کشورهای صادرکننده کالا به ایران هستند.

در بازه زمانی مورد نظر امارات سه میلیون ۵۱۸ هزار تن، ترکیه یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن و هند یک میلیون ۶۷۹ هزار تن کالا به ایران صادر کرده اند. واردات از امارات ۴۲.۷۵ درصد، ترکیه ۳۲.۶ درصد نسبت به یازده ماهه سال گذشته کاهش داشته است.

متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک هزار و ۳۳۱ دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۹۳ درصد در ارزش دلاری کاهش داشته است.

طبق آمار گمرک، تراز تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه امسال به ۶۷۸ میلیون دلار رسیده بود که مقایسه آن با آمارهای جدید نشان می‌دهد، در بهمن ماه سهم واردات در سبد بازرگانی ایران بیشتر شده است.

صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماه امسال به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید بنابراین در بهمن ماه تنها سه میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار کالای غیرنفتی از ایران صادر شده است.