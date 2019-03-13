گازرسانی روستاهای شرق مازندران سال ۹۸ تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه گازرسانی به ۳۳ روستای بخش هزار جریب نکا اظهار داشت: طرح گازرسانی به ۱۵۲ روستای شرق مازندران از جمله بزرگترین پروژه خدماتی شرق استان قلمداد می‌شود که در پروسه زمانی سه ساله با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان آغاز و تا پایان سال ۹۸ به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: ۵۰ روستای بخش هزار جریب نکا تاکنون گازرسانی شدند و همچنین ۲۴ روستای باقی مانده از این شهرستان نیز تا قبل از هفته دولت و پایان تیر ماه به اتمام خواهد رسید همچنین ۹۰ روستا از بخش هزار جریب بهشهر و گلوگاه تا پایان سال ۹۸ اجرایی و گازرسانی می‌شوند.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست مددجویان کمیته امداد برای دریافت اشتراک رایگان گاز در روستاهای بخش هزارجریب بیان کرد: برای روستائیانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند به دنبال حق انشعاب رایگان هستیم.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه حوزه گردشگری منطقه هزارجریب نکا توسعه می‌یابد اظهار کرد: بعد از پروژه گازرسانی یک روند جدید توسعه و پیشرفت را در چشم انداز هزارجریب خواهیم داشت همچنین با موافقت‌های انجام شده استاندار مازندران ۱۰ کیلومتر از راه نکا آسفالت و آبرسانی به ۵ روستای شهرستان نکا سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

شاعری با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: با پیگیری‌های استاندار مازندران امیدواریم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این منطقه ویژه اقتصادی نتیجه بخش و مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان پروژه‌های عمرانی در شهرستان نکا گفت: برای رفاه حال شهروندان نکایی فاز دوم بیمارستان ۶۴ تختخوابی امام حسین (ع) نکا آغازشده و همچنین مرحله نخست فاضلاب شهری نکا به اتمام و مرحله دوم در حال انجام است.

این مسئول ادامه داد: پروژه‌های راهسازی، آبرسانی و طرح هادی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده با همکاری دولت و مشارکت مردم عملیاتی می‌شود همچنین دراین راستا مسیر توسعه و پیشرفت شرق مازندران را در پیش رویمان داریم به گونه‌ای که منطقه شرق مازندران هیچ تفاوتی با منطقه غرب استان نخواهد داشت.

فرماندار نکا در ادامه این مراسم گفت: تعامل، هماهنگی و مشارکت مردم با دولت سبب شده تا بسیاری از مشکلات زیر ساختی بخش روستایی مرتفع شود به طوری که امروز محرومیت از چهره روستاها برداشته شد.

عبدالجواد توحیدی مقدم افزود: از سال ۹۲ تا کنون ۲۶ میلیارد تومان به دهیاری‌های شهرستان تخصیص داده شد که خوشبختانه پیشرفت در روستاها ثمره تزریق اعتبار و توجه ویژه دولت به روستاها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه گازرسانی به ۳۳ روستای بخش هزار جریب نکا به صورت نمادین در سه روستای پوروا، زیارتکلا و برما با حضور استاندار مازندران، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ارشد استان و سطح شهرستان برگزار شد.