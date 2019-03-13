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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۴۹

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف محموله ۷ میلیاردی تلفن همراه قاچاق درهمدان

کشف محموله ۷ میلیاردی تلفن همراه قاچاق درهمدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف یک محموله قاچاق تلفن همراه به ارزش ۷ میلیارد ریال در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح از کشف یک محموله قاچاق تلفن همراه به ارزش ۷ میلیارد ریال در همدان خبر داد و گفت: کارآگاهان مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری در محور ورودی به همدان در ایست و بازرسی شهید زارعی به دستگاه خودرو کشنده مشکوک و بلافاصله آن را توقیف می‌کنند.

وی افزود: طی بررسی‌های فنی مأموران پلیس از خودرو کشنده توقیف شده تعداد ۴۰۱ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی ۷ میلیارد ریال کشف شد.

سردار کامرانی صالح بیان داشت: خودرو به پارکینگ منتقل و یک نفر متهم نیز برای رسیدگی به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید برخورد قاطع مأموران پلیس استان با قاچاقچیان کالا و ارز گفت: شهروندان هر گونه اخبار و اطلاعات را در این رابطه از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

کد مطلب 4567668

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