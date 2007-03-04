پرسپولیس با 3 پیروزی قهرمان جام حذفی می شود / نداشتن مهاجم مشکلی اصلی شاگردان دنیزلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس و سرمربی تیم تراکتورسازی تبریزضمن بیان مطلب فوق افزود: پرسپولیس همواره برابر تیمهای بزرگ، بازی بهتر و کاملتری انجام می دهد اما فاصله زیاد بین مردان خط میانی و مهاجمان یکی ازمشکلات این تیم درکارهای هجومی است.

وی ادامه داد: پرسپولیس مشکل عمده دیگری هم دارد و آن هم نداشتن یک گلزن تمام عیار است اما با همین بضاعت هم تیم می تواند مشکل گلزنی خود را حل کند، ضمن اینکه مهرزاد معدنچی که یک هافبک نفوذی است درنوک حمله بهترجواب می دهد.

پیوس همچنین تاکید کرد: پرسپولیس بخت زیادی برای قهرمانی در جام حذفی دارد. این تیم می تواند با 3 پیروزی مقابل برق تهران، سپاهان و دیگرتیم فینالیست، قهرمان جام حذفی شود.

وی در مورد درگیری دایی و شیث رضایی خاطرنشان کرد: دایی هیچ وقت این حرکات را انجام نمی داد. شاید یک لحظه عصبانی شد که فکرمی کنم به خاطر فشارکاری بالای او در این روزهاست. درمجموع او آدم با شخصیتی است وفکرنمی کنم دیگر این حرکت را تکرارکند. همچنین شیث درچارچوب اهداف تاکتیکی، کاری را که از او خواستند را به نحو احسن انجام داد و نباید عملکردش را زیرسوال برد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز درپایان درمورد عملکرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: به نظرمن درمجموعه مدیریتی و فنی پرسپولیس، انصاریفرد کسی است که ازعهده تمام وظایف محوله به درستی برآمده است. البته او ایراداتی هم داشته اما کارهای زیادی که طی این مدت درپرسپولیس انجام شده را نباید با یک باخت یا یک گل زیرسوال برد.