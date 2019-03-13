آنکارا: نتانیاهو بیش از هر سیاستمداری لایق وصف دیکتاتور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه امروز چهارشنبه در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کشورش گفت: نتانیاهو بیش از هر سیاستمدار کنونی در جهان لایق وصف دیکتاتور است.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در این خصوص اظهار داشت: اینکه نژادپرستی همچون نتانیاهو که حتی اسرائیلی‌ها را به درجه اول و دوم تقسیم می‌کند، به شکلی بی ادبانه و غیرعادلانه رئیس جمهورمان را دیکتاتور خطاب کند، برای ما مایه افتخار است.

این در حالیست که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در اظهاراتی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه را به عنوان یک فرد «دیکتاتور» مورد حمله قرار داده بود.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش در اظهاراتی نژادپرستانه گفته بود: اسرائیل فقط متعلق به یهودیان است!