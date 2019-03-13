شرکت خودروسازی رنو به ایران برمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تنظیم بازار استان کرمان تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان را در دستور کار قرار داده و پیگیر رفع مشکلات این کارخانه است.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار تن روغن برای این کارخانه در نظر گرفته شده که تا کنون قرارداد سه هزار تن آن بسته شده و قرارداد دو هزار تن دیگر نیز در آینده نزدیک منعقد خواهد شد.

مقیمی بیان داشت: با توجه به مذاکرات ما با بانک مرکزی، باید همکاری دو طرفه بین کارخانه و بانک وجود داشته باشد تا نام این کارخانه از لیست سیاه بانک مرکزی حذف شود.

مقیمی تصریح کرد: یک برنامه ۱۰ گانه در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شد که بخشی از آن مربوط به تسهیلاتی است که در اختیار خودروسازان برای پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تاکنون سه هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده و تا یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده بدهی خودروسازان از قطعه سازان به طور کامل پرداخت خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در خصوص هر کالایی که در کشور ساخته شود از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات عمل می‌کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: شرکت رنو فرانسه در ایران یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده دوباره به ایران باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: مکانیزمی در نظر گرفته‌ایم که تولید رنو با یکسری تفاوت‌ها دوباره شروع شود.