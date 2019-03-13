محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر شوش با دمای ۲۶ درجه و شهر ایذه با دمای چهار درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سردترین شهرهای استان گزارش شده اند.

وی افزود: در این مدت شهر اهواز حداکثر دمای ۲۵ درجه و حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: با تأثیر سامانه بارشی از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه خواهیم بود.

سبزه زاری ادامه داد: در روز پنجشنبه به سبب وزش بادهای قابل ملاحظه احتمال کاهش دید در بعضی ساعات برای مناطق مرکزی و جنوبی استان وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به مواج بودن خلیج فارس در این ایام عنوان کرد: بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمال و شمال شرق مورد انتظار است.