به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر چهارشنبه در نجف اشرف با آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع حوزه علمیه نجف دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله فیاض در این دیدار با دعا برای موفقیت روزافزون مسلمانان و ملت ایران اظهار داشت که اساس دولت ایران دولت امیرالمومنین (ع) است و همه شیعیان بقای این دولت را می‌خواهند و آماده‌اند که خود را برای آن فدا کنند.

این مرجع تقلید گفت: جمهوری اسلامی ایران پرچمدار حکومت شیعه است و چشم همه شیعیان جهان به ایران است.

رئیس جمهور نیز در این دیدار تاکید کرد که همه دولت‌ها می‌دانند جمهوری اسلامی ایران از حقوق حقه همه مسلمانان و بویژه شیعیان حمایت و پشتیبانی می‌کند.

روحانی همچنین به مذاکرات خود با مقام‌های عراقی اشاره کرد و اظهار داشت: مباحث و موارد مورد علاقه دو طرف در این مذاکرات در فضایی دوستانه و برادرانه مطرح و دستاوردهای خوبی در راستای منافع دو ملت حاصل شد.