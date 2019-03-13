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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

آیت الله فیاض در دیدار رئیس جمهور:

چشم همه شیعیان جهان به ایران است

چشم همه شیعیان جهان به ایران است

آیت الله فیاض از مراجع حوزه علمیه نجف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پرچمدار حکومت شیعه است و چشم همه شیعیان جهان به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر چهارشنبه در نجف اشرف با آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع حوزه علمیه نجف دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله فیاض در این دیدار با دعا برای موفقیت روزافزون مسلمانان و ملت ایران اظهار داشت که اساس دولت ایران دولت امیرالمومنین (ع) است و همه شیعیان بقای این دولت را می‌خواهند و آماده‌اند که خود را برای آن فدا کنند.

این مرجع تقلید گفت: جمهوری اسلامی ایران پرچمدار حکومت شیعه است و چشم همه شیعیان جهان به ایران است.

رئیس جمهور نیز در این دیدار تاکید کرد که همه دولت‌ها می‌دانند جمهوری اسلامی ایران از حقوق حقه همه مسلمانان و بویژه شیعیان حمایت و پشتیبانی می‌کند.

روحانی همچنین به مذاکرات خود با مقام‌های عراقی اشاره کرد و اظهار داشت: مباحث و موارد مورد علاقه دو طرف در این مذاکرات در فضایی دوستانه و برادرانه مطرح و دستاوردهای خوبی در راستای منافع دو ملت حاصل شد.

کد مطلب 4567683

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