۳۸ عضو طالبان در ولایات مختلف افغانستان کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ نفر از اعضای طالبان در ولایات مختلف افغانستان کشته شده اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع افغانستان در این خصوص آمده است: در چندین عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغانستان علیه طالبان طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف ۱۹ نفر دیگر از این افراد نیز زخمی شده اند.

مطابق با بیانیه وزارت دفاع افغانستان، این عملیات‌ها با حمایت نیروی هوایی این کشور در ولایت قندهار، فراه، هرات، بلخ و هلمند به انجام رسیده و مقادیر زیادی سلاح و مهمات و ابزارهای جنگی نیز کشف و ضبط شده است.