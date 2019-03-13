ملت ما ابهت آمریکا را شکست/ مشکلات با اراده و تدبیر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر سردار رمضان شریف عصر چهارشنبه در مراسم یادواره فرماندهان، سرداران و ۵۵۰ شهید صومعه سرا که در مصلای مسجد جعفری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه شهدا در یک مقطع حساس با دستان خالی این انقلاب، کشور و مردم را سربلند کردند، اظهار کرد: این ملت و نظام مرهون از خودگذشتگی و ایثار مثال زدنی شهیدان است.



وی با بیان اینکه امروز آکادمی‌های تحلیلی جهان در حال بررسی این است که چگونه انقلاب نوپای ایران موفق شده دشمن بعثی را شکست دهد، افزود: همه آنها به یک نتیجه مشخص رسیدند که با همان نتیجه علیه ما توطئه چینی می‌کنند.



سردار شریف استحکام خانواده‌های ایرانی، رهبری معنوی دینی (رابطه عمیق امت با امام جامعه) و فرهنگ دینی حاکم بر جامعه ایرانی را سه مؤلفه تعیین شده از سوی این آکادمی‌ها برشمرد و گفت: دشمن با شناخت این عوامل با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای درصدد تضعیف این معیارها است.



وی در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق، تأکید کرد: این نشانه‌ای دیگر از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که محصول تداوم راه شهیدان است‌.



سخنگوی سپاه پاسداران تصریح کرد: دشمنان از هیچ توطئه و هزینه‌ای برای ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی صرف نظر نکرده‌اند اما با تدبیر رهبری و مقاومت ملت فهیم ایران دشمنان همواره شکست خورده‌اند.



وی با بیان اینکه امروز با صراحت می‌توانیم بگوییم که راه شهدا در حال پیمودن است، افزود: امروز وضعیت کشور در حوزه نظامی و امنیتی قابل قیاس با دوره‌های گذشته نیست.



مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با بیان اینکه ما گردنه‌های سخت را طی کرده‌ایم، ادامه داد: منکر وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی نیستیم اما شرایط امروز کشور قابل قیاس با شرایطی که در جنگ داشتیم، نیست.



وی خطاب به دولت آمریکا گفت: شما آمریکایی‌های جنایتکار حتماً تاوان اعمال خود را پرداخت خواهید کرد اینگونه نیست که ضربه بزنید و به روی مبارک خود نیاورید.



وی افزود: آمریکا در پشت صحنه تمام مشکلات کشور قرار دارد، ملت ما ابهت آمریکا را شکست.



وی افزود: آمریکایی‌ها هنوز فراموش نکرده‌اند فرماندهان و سربازان نیروی دریایی آنها مقابل نیروهای ما زانو زده و گریه کردند. اگر دوباره مرتکب خطا شوند ملت انتقام سختی از آنها خواهد گرفت.



وی گفت: در یادواره شهیدان به مسئولان می‌گوئیم شما وارث خون شهدا هستید و شهدا این نظام و کشور را به دست شما سپرده‌اند و باید با خدمت صادقانه به ملت، مایه شادی شهدا باشید.



سردار شریف داشتن رهبری شجاع و آگاه همانند مقام معظم رهبری را آرزوی ملت‌ها است ادامه داد: ما باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم، به فضل الهی تمام مشکلات با اراده و تدبیر رفع خواهد شد.