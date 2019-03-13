دعواکردن و فریاد زدن انقلابی گری نیست/ایران تنها ملت مستقل دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان عصر چهارشنبه در ویژه برنامه آسمانی‌ها در دومین فصل از شناسنامه شهر در خیمه گلستان شهدای اصفهان اظهار داشت: بسیاری از افراد مدعی انقلابی‌گری هستند اما این ادعا را کسانی می‌توانند انجام دهند که دفاع از انقلاب و فعالیت را در عرصه عمل به منصه ظهور برسانند.

وی با بیان اینکه شهدایی مانند شهید باکری که مدیریت انقلابی و در صحنه را داشت را در عمل انقلابی بودن خود را نشان دادند، ادامه داد: در رفتار بسیاری از مسئولان ادامه راه شهدا دیده می‌شود اما باید فکر کنیم که چگونه می‌توانیم مثل شهدا عمل کرده و همانند آنها باشیم.

مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان انقلاب به دنبال این هستند که ملت ما را نسبت به انقلاب اسلامی که سابقه ۴۰ ساله دارد، بی اعتماد کنند، تاکید کرد: اکنون شرایط جنگی است و ما در یک جنگ نابرابر و ناجوانمردانه قرار داریم اما باید بدانیم که رفتن در مسیر حق هیچ ترسی ندارد.

سال آینده سال سخت‌تری برای ایران خواهد بود

وی با بیان اینکه سال ۹۸ سال سخت‌تری برای ایران است، ادامه داد: تحریم به شکل جدی و ناجوانمردانه از سوی ایالات متحده آمریکا وجود دارد و دود این تحریم‌ها به چشم مردم می‌رود.

مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح اضافه کرد: ما امروز نیاز به دفاع انقلابی از ارزش‌های انقلاب اسلامی داریم.

ملت ایران تنها ملت مستقل در جهان است

وی با اشاره به مشکلات جامعه امروز گفت: ما هزینه داشتن انقلاب اسلامی را پرداخت می‌کنیم که بسیار ارزشمند است، دشمن منتظر نابودی انقلاب است اما مردم قدردان ایران جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته‌اند و یگانه ملت مستقل در جهان هستند که ملت‌های زیادی نیز از آنها الگو گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه باید قدر انقلاب اسلامی را بدانیم و ناشکری نکنیم، افزود: تحریم و کمبود و نابسامانی که در دوران دفاع مقدس بود بسیار سخت بود و امروز نیز باید مردم بتوانند همچون سال‌های گذشته این شرایط سخت را پشت سر بگذرانند.

ملت ایران در برابر هیچ تحریم سر تعظیم فرود نمی‌آورد

سردار دهقان اضافه کرد: ملت ما حاضر نیست ارزش‌های که به دست آورده را به معامله بگذارد، خواسته‌های مادی این ملت را به تسلیم وادار نمی‌کند و رشادت‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان از دستاوردهای کنونی کشور است که همه این دستاوردها از فرهنگ جهاد و شهادت سرچشمه می‌گیرد.

وی گفت: ملت ما حاضر نیست در هیچ شرایطی در برابر هیچ تحریم و تهدیدی سر تعظیم فرود بیاورد، این ملت و این جامعه شکست ناپذیر است.