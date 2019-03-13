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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۳۶

روحانی در دیدار آیت الله بشیر نجفی:

صدور روادید برای شهروندان ایران و عراق رایگان می‌شود

صدور روادید برای شهروندان ایران و عراق رایگان می‌شود

رئیس جمهور گفت: در جریان مذاکرات خود توافق کردیم که صدور روادید برای تجار و بازرگانان هر دو کشور تسهیل و صدور روادید برای شهروندان دو کشور رایگان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر چهارشنبه با آیت الله العظمی بشیر نجفی در نجف اشرف دیدار و در فضایی معنوی به گفتگو پرداخت.

وی در این دیدار که در بیت آیت الله بشیر نجفی انجام شد، به مذاکرات فشرده خود با مقام‌های عراقی اشاره کرد و گفت که در این سفر بحث‌های بسیار خوبی با مقام‌های عراقی داشتیم و ما علاقه مندیم که روابط تهران – بغداد در همه زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس جمهور اظهار داشت که ما همچنین در جریان مذاکرات خود توافق کردیم که صدور روادید برای تجار و بازرگانان هر دو کشور تسهیل شود و صدور روادید برای شهروندان دو کشور رایگان شود تا روابط دو ملت بیش از پیش تعمیق یابد.

روحانی افزود: همچنین در باره مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه گفتگو شد و به تفاهماتی در حوزه‌های تجارت، بهداشت، حمل و نقل ریلی میان شلمچه و بصره و ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرزهای دو کشور، دست یافتیم.

آیت الله بشیر نجفی نیز در این دیدار با بیان اینکه تشکیل حکومت اسلامی واقعی در ایران توفیقی بزرگ در دنیا است، اظهار داشت: واقعاً حرکت جمهوری اسلامی ایران برای مسلمین حقیقی بویژه شیعیان جهان باعث افتخار است.

این مرجع تقلید در نجف اشرف گفت: ایران صدای شیعه و مسلمانان واقعی است و ان شاء الله خداوند به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران توفیق دهد که عزت اسلام را در دنیا افزون کنند.

کد مطلب 4567693

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