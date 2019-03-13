گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا و تکرار مواضع گذشته درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود بار دیگر اتهامات بی‌پایه و اساسی را علیه ایران تکرار کرده است.

در گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۸ میلادی کمافی السابق بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی بار دیگر روسیه و ایران به مواردی از نقض جدی حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از کشورهای متبوع خود متهم شده اند!

در گزارش ادعایی واشنگتن، تهران به دلیل اجرای مجازات اعدام، کشتارهای غیرقانونی و خودسرانه و شکنجه به نقض حقوق بشر متهم شده است!

گزارش مذکور بدون اشاره به طی فرایند حقوقی در مجازات‌های حقوقی و کیفری در نظام مبتنی بر قانون و مستقل قضائی ایران ادعا شده است که تهران صدها زندانی سیاسی داشته، آزادی بیان، مطبوعات و اینترنت را محدود کرده است!

گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا در بخش خارجی خود بدون اشاره به مبارزه بی امان ایران با تروریست‌های دست پرورده محور غربی- عبری- عربی اضافه کرده است که تهران در سوریه، عراق و یمن به دلیل حمایت از بشار اسد و نیروهای مردمی مبارز با تروریست‌های داعشی در عراق حقوق بشر را نقض کرده است!