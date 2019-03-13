روش های کار متناسب با تکنولوژی روز شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم آبشاهی بعد ازظهر چهارشنبه در گردهمایی سالیانه بازرسان کار استان کرمان اظهار کرد: روش‌های کار همراه با تکنولوژی باید به روز شود.

وی تصریح کرد: بازرسی را با روش‌های فنی‌تری انجام می‌دهیم و این مساله نیاز جامعه صنعتی ما است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان هم در این گردهمایی اظهار داشت: برای این‌که به اهدافمان برسیم لازم است در طول سال برنامه‌هایمان را نقد و تدوین کنیم. اگر نتوانیم خود را نقد و عیب‌ها را پیدا کنیم سال آینده هم همین نواقص را خواهیم داشت.

هادی آرمین با اشاره به برگزاری المپیاد ایمنی در کرمان گفت: المپیاد ایمنی اندازه کل اقداماتمان در حوزه بازرسی کار مؤثر بود.

وی خواستار ارائه پیشنهادات برای اجرای بهتر امور شد و ادامه داد: باید برنامه درازمدت برای کارمان داشته باشیم و براساس آن برنامه کوتاه‌مدت را مشخص کنیم.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار بافت هم در این جلسه گفت: کارخانه فولاد شهرستان بافت پس از ۱۲ سال احیا شد و در ۲۶ اسفند تست آزمایشی آن انجام می‌شود.

مجتبی افشار ادامه داد: به احتمال خیلی زیاد این کارخانه فروردین‌ماه می‌شود.