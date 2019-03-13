۲۵ حادثه استان قزوین را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قزوین روز چهارشنبه با حضور نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، زاهدی استاندار، داوود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد.

قدرت الله مهدیخانی در این نشست گفت: قزوین پر تردترین مسیر مواصلاتی کشور که به همین دلیل آمار سوانح نیز در آن بالاست و باید همواره آماده خدمت رسانی به هموطنان باشیم.

وی بیان کرد: باید با کمک همه دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی در همه زمینه‌ها آمادگی داشته باشیم و تمهیدات لازم را برای سفرهای ایمن و کم خطر از جاده‌های استان مهیا کنیم.

مهدیخانی گفت: از مجموع ۳۳ نوع حادثه مختلف در کشور حدود ۲۵ حادثه در استان قزوین تجربه شده است که به دلیل این گستردگی باید ضمن تأمین تجهیزات لازم از نیروهای آموزش دیده در کار امداد رسانی استفاده کنیم.

وی یادآور شد: به دلیل داشتن شهرک‌های صنعتی بویژه واحدی تولید مواد شیمیایی در استان قزوین از تهدیدات این بخش نیز نگران هستیم و مسئولیت سنگینی داریم که امسال تعداد ۵ واحد صنعتی شیمیایی دچار حریق شدند و خسارت سنگینی ایجاد کردند.

مهدیخانی بیان کرد: برای کاهش خسارت ناشی از حادثه در واحدهای تولید خطر ساز موضوع شناسایی ۳۰۰ واحد خطرناک شناسایی شده و هر هفته تیم‌های بازرسی از آن دیدن کرده و نکات ایمنی را توصیه و یادآوری می‌کنند.

وی افزود: در این هفته یک واحد تولید چسب و مواد شیمیایی دچار حریق شد که یک کشته و ۹ مصدوم برجای گذاشت و در استان همواره با این گونه حوادث روبرو هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در ادامه اظهار داشت: امسال شش حادثه واژگونی تانکرهای سوخت و مواد شیمیایی خطرناک داشتیم که اگر نمی‌توانستیم درست مدیریت کنیم شاید با یک فاجعه مواجه می‌شدیم اما با تلاش انجام شده از انفجار یک تانکر ۱۸ هزار لیتری جلوگیری مواد شیمیایی آمونیاک که می‌توانست انفجار مهیبی ایجاد کند جلوگیری شد.

مهدیخانی گفت: حوادث رخ داده در استان نشان می‌دهد باید از تجهیزات به روز و مدرن و کافی برخوردار باشیم تا در صورت بروز حوادث بتوانیم بسرعت از خسارت‌ها کم کنیم.