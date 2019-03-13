اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را ندهید/خراسان شمالی استان مرزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست شامگاه چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی با تأکید بر اینکه خراسان شمالی با یک کشور خارجی هم مرز است اما هیچ استفاده‌ای از این مهم نکرده و فرقی با استان‌های مرکزی کشور ندارد، اظهار کرد: درست است که ترکمنستان در معادلات ارزی کشوری سخت گیر است اما این دلیل نمی‌شود که کوتاه بیاییم و دهلیزی برای معادلات باز نکنیم.

دین پرست در ادامه از تمام فرمانداران خراسان شمالی خواست در اسرع وقت تمام واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دهند و علت تعطیلی آنها را جویا شوند و در مرحله بعد تمام تلاش خود را بکنند که این واحدها شروع به کار کنند و با تمام قدرتی که دارند مانع تعطیلی واحدها شوند.

وی ادامه داد: همچنین فرمانداران با اختیارات تامی که دارند نهایت استفاده را بکنند اگر چه به صورت ذاتی باید با متخلف و رانت‌خوار برخورد کنند اما با تعطیلی واحد و از کار بیکار شدن نیروی کار با تمام توان ایستادگی کنید.

معاون امور اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: در خراسان شمالی سه مورد واحد تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها وجود دارد که با دستور مقامات بالا باید هر چه زودتر اینها واگذار و به چرخه تولید باز گذرانده شوند.

دین پرست با ابراز تأسف از اینکه در کشور طرح‌هایی وجود دارد که با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد هنوز افتتاح نشده است، عنوان کرد: در خراسان شمالی نیز طرح‌هایی وجود دارد که از پیشرفت بالایی برخوردارند و باید هر چه زودتر به بهره برداری برسند تا مردم از دستاوردهای نظام بهره ببرند.

تکمیل تمام پروژه‌های سفر

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه تأکید کرد: مدیران استانی مکلف هستند که تمام پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را اجرایی کنند و بایستی لیستی از وعده‌ها و قول‌هایی که وزرا و مسئولان وزارت‌خانه ای تهیه کنند و پیگیر آن‌ها بشوند.

به گفته دین پرست در حال حاضر هفت واحد مشکل دار و دو واحد تولیدی بحرانی در خراسان شمالی وجود دارد و این وظیفه مدیر کل کار و تعاون است.

وی همچنین به واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: تسهیلات خوبی که در این زمینه به بخش خصوصی داده می شود انگیزه و رغبت آنان را در این تعامل بیشتر می‌کند.

وی اضافه کرد: درحال حاضر ۱۷۳ عنوان اختیارات در سطح ملی به استان ها واگذار شده که می‌توان از آن ها برای تسطیح امور استفاده کرد، پس اجازه ندهید روی زمین بماند و خاک بخورد.

این مقام مسئول همچنین به عضویت خراسان شمالی در شورای توسعه اشاره کرد و افزود: تا کنون ۹ استان عضو این شورا بوده اند و به واسطه آن سرمایه گذارانی که تا سقف ۳۰ میلیارد تومان در این استان ها سرمایه گذاری می کنند می توانند از تسهیلاتی با ۵۰ درصد کمتر از سود مصوب استفاده کنند.

دین پرست همچنین درخواست کرد که معافیت های مالیاتی به صورت جامع و کامل اعلام شود تا همه در جریان آن قرار بگیرند و بتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه این جلسه به مصوباتی اشاره کرد که در بازدیدهایی که طی سفر سه روزه اش از واحد های تولیدی استان داشته و قول داد تا در تهران پیگیر وعده هایی که داده است باشد.