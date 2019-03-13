به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه با آیت الله محمدسعید حکیم از مراجع عظام تقلید در نجف اشرف، دیدار کرد.

در این دیدار با اشاره به روابط خوب و روبرو توسعه ایران و عراق در زمینه‌های گوناگون و توافقات مثبت دو کشور در راستای گسترش بیش از پیش مناسبات فی مابین اظهار داشت: خوشبختانه امروز مسؤولان ایرانی و عراقی اراده جدی برای توسعه همکاری‌ها و روابط تهران-بغداد دارند.

رئیس جمهور تلاش و همکاری برای حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی دو کشور و منطقه، گفت: خوشبختانه اکنون شرایط برای همکاری و تعامل بیش از پیش میان ایران و عراق و نقش آفرینی بیشتر دو کشور در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از هر زمان دیگری فراهم‌تر است.

آیت الله محمدسعید حکیم نیز در این دیدار با آرزوی توفیق برای دکتر روحانی و همه مسؤولان ایرانی در انجام وظایف خود، تاکید کردند: مسؤولان ایران و عراق باید بواسطه دیدگاه‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون، در راستای مصلحت دو ملت تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.

ایشان با اشاره به تحولات منطقه، جهان اسلام و تشیع و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد فاصله میان دولت‌ها و ملت‌های مسلمان منطقه، اظهار داشتند: باید با تقویت وحدت و انسجام در برابر نقشه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

آیت الله حکیم همچنین بر ضرورت توجه مسؤولان به وضعیت زندگی مردم، فقرا و نیازمندان جامعه، تاکید کردند.