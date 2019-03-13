اختصاص اعتبار ویژه برای فرمانداران در حوادث ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قزوین روز چهارشنبه با حضور نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، زاهدی استاندار، داوود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد.

محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین در این جلسه گفت: برای مدیریت واحد و اثرگذار لازم است اعتبار ویژه ای بر اساس قانون جدید در اختیار فرمانداران باشد تا بتوان بسرعت کمک رسانی کرد.

وی اضافه کرد: شهرستان قزوین شاهراه عبور مسافران چند استان کشور است و ما برای کمک رسانی در فصل سرما و بروز کولاک و یخ بندان نیازمند پایگاه‌های دائمی هستیم تا کمک رسانی به در راه ماندگان بسرعت صورت گیرد.

شفیعی بیان کرد: آ موزش دهیاران و منطقه‌ای کردن دوره‌های مهارتی باید پیگیری شود که در این میان نقش رسانه ملی در مدیریت بحران مهم است و باید از کارشناسان مجرب در کنار برنامه سازان صدا و سیما برای تقویت تاب آوری مردم استفاده کنیم.

در ادامه سرهنگ رضا اسماعیلی معاون عملیات سپاه استان قزوین گفت: برای ارتقای دانش بسیجیان اقدام شده و با آموزش یگان‌های کوثر و بیت المقدس و ۵۰ گردان آماده مقابله با حوادث شده‌ایم.

وی بیان کرد: بازنگری و به روز رسانی طرح‌های امدادی و تجهیزات امدادی می‌تواند موجب کارآمد شدن نیروها شده و زمینه کاهش خسارت‌ها در حوادث را فراهم کند.

اسماعیلی اظهار داشت: امسال شاهد حوادث مختلفی از جمله سیل در بویین زهرا، برف و کولاک و نجات از برف با کمک سپاه و بسیج بودیم و برگزاری دوره پدافند برای فرمانداران، رزمایش امداد و نجات برای ۳۳ گردان، آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری و اطفای حریق و کمک رسانی نیز انجام شده است.

انبار لویی مدیرکل صدا و سیمای قزوین هم گفت: شاه کلید مدیریت بحران این است که نقطه قوت را از دل بحران درآوریم و موفق عمل کنیم.

وی اضافه کرد: در کشور ژاپن از حادثه زلزله برای کمک به نظم بخشی استفاده می‌شود و رسانه‌ها در این زمینه نقش اساسی دارند اما به نظر می‌رسد ما نتوانسته‌ایم از دل تهدیدات موجود، فرصت استخراج کنیم.

انبار لویی بیان کرد: روز چهارشنبه سوری همچنان تهدید است در حالی که می‌توانستیم مهار آتش را فرهنگ کرده و این روز را بی حادثه سپری کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای قزوین تصریح کرد: امروز نیروگاه‌های فسیلی یک تهدید برای آب و خاک و محیط زیست محسوب می‌شود اما همچنان از آن استفاده می‌کنیم در حالی که در استان قزوین بیشترین ظرفیت را برای ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر و بادی داریم.

وی گفت: رسانه‌ها بویژه رسانه ملی ظرفیت ارزشمندی برای فرهنگ سازی دارند و ما آ ماده‌ایم در کاهش خسارات ناشی از حوادث با مدیریت بحران همکاری کنیم.

در ادامه حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین بیان کرد: در استان ۳۵۰۰ واحد صنعتی و ۳۰ ناحیه و شهرک صنعتی داریم و با حوادث مختلفی در این زمینه مواجهیم.

وی بیان کرد: تمهیدات لازم در شهرک‌های صنعتی انجام شده تا بتوانیم خسارت حوادث در کارخانه‌ها را کاهش دهیم اما نیازمند حمایت دولتیم تا زیر ساخت‌ها را تقویت کنیم.

در ادامه پیمان نامدار مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان قزوین گفت: حوادث زیادی در استان ما را تهدید می‌کند و اگر بتوانیم از دستگاه‌های مدرن استفاده کنیم خسارت‌ها کمتر می‌شود.

وی اضافه کرد: باید بتوانیم حوادث شیمیایی را بسرعت مهار کرده و خسارت‌های آن را کم کنیم و چون شاهد حوادثی در زمینه تانکرهای حامل سوخت هستیم و معمولاً این خودروها حادثه ساز هستند باید بتوانیم مواد شیمیایی را تشخیص دهیم.

نامدار یادآور شد: با انتقال پایگاه اورژانس هوایی از آبیک به شهر قزوین زمینه خدمت رسانی بیشتری در حوادث اضطراری مهیا شده است.

حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین هم در این جلسه گفت: ۲۸ پایگاه جاده‌ای، یک پایگاه هوایی و یک پایگاه کوهستان آماده خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز شده است.

وی بیان کرد: در زلزله کرمانشاه با اعزام نیروهای امدادی توانستیم موفق عمل کنیم اما به نظر می‌رسد در اینگونه حوادث شاهد آشفتگی در روزهای اولیه هستیم که باید برای آن تدبیر کنیم.

آصفی بیان کرد: آماده استقرار در پایگاه امدادی آنجیلاق هستیم اما باید اعتباری برای افتتاح فاز اول آن اختصاص یابد تا زمینه حضور نیروهای امدادی در این ایام مهیا شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین اظهار داشت: ایجاد آشیانه برای بالگرد در استان ضروری است و پایگاه امدادی آنجیلاق می‌تواند برای این کار تعیین شود.

آصفی اضافه کرد: دریافت کد ویژه برای تانکرهای حامل سوخت و مواد شیمیایی ضروری است تا مسئولان استان از تردد این گونه خودروها مطلع شده و تمهیدات ایمنی را برای عبور آنها مهیا کنند.

اکبر اسداللهی مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین هم گفت: حریق و تخریب منابع طبیعی از مشکلات ما در حوزه عرصه‌های طبیعی است که باید بتوانیم با پایش و کنترل حریق در ساعات اولیه از خسارت‌ها کم کنیم.

وی افزود: تأمین تجهیزات اطفای حریق و آموزش ساکنان محلی می‌تواند در مدیریت بحران مؤثر باشد.